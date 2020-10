Nuova puntata, questa sera, 22 ottobre 2020, per Doc-Nelle tue mani, la fiction di successo di Raiuno che dalla settimana scorsa è tornata in onda con gli episodi inediti della prima stagione. Ricordiamo, però, che da giovedì prossimo Raiuno manderà in onda un solo episodio a settimana, per far spazio, in seconda serata ad Ama Sanremo.

Intanto, godiamoci gli episodi di questa sera, in onda alle 21:25 e che porteranno i protagonisti ad affrontare una situazione di emergenza, mentre Andrea (Luca Argentero) è sempre più tormentato da quel passato che non ricorda.

Doc-Nelle tue mani, anticipazioni 22 ottobre 2020

DOC Nelle Tue Mani – Giovedì 21:25 (Ep.6) Un ritorno incredibile per i nuovi episodi di #DOCNelleTueMani!La prossima puntata ci aspetta giovedì alle 21:25 su Rai1 e finalmente potremo conoscere alcune delle risposte ai tanti interrogativi che ci siamo fatti in questi mesi… non mancate! 😉🙏🏻 Pubblicato da DOC – Nelle tue mani su Venerdì 16 ottobre 2020

Nel primo episodio, “Cause ed effetti”, Andrea cerca di recuperare informazioni sul periodo di tempo che non ricorda, dopo il casuale ritrovamento della cartella clinica del paziente deceduto per errore, episodio che ha poi portato il padre a sparare al protagonista.

Ma Marco (Raffaele Sardoni), che sta cercando di insabbiare tutto, ed Agnese (Sara Lazzaro), si dimostrano poco collaborativi con il medico, costretto a fare tutto da solo. Le cose non vanno meglio tra gli specializzandi che, tra un caso e l’altro, cercano di ripristinare i loro rapporti.

Nel secondo episodio “L’imprevisto”, il reparto di Medicina Interna si trasforma in un Pronto Soccorso quando un incidente ferroviario chiede a tutti i medici di dare il massimo per affrontare l’emergenza. Tra i feriti c’è anche una ragazza che riapre un capitolo che Riccardo (Pierpaolo Spollon) dava per chiuso.

Come vedere Doc in streaming?

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.