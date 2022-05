DOC – Nelle Tue Mani, il cofanetto della seconda stagione in DVD

Siamo ancora in attesa dell’ufficialità sulla terza stagione di DOC – Nelle Tue Mani, ma la buona notizia è che nonostante la seconda stagione si sia conclusa una manciata di settimane fa, la RAI è già pronta a rilasciare il cofanetto che include le ultimissime avventure del professor Andrea Fanti e dell’intero reparto di medicina interna del Policlinico Ambrosiano.

Come già accaduto per la prima stagione, il cofanetto della seconda stagione di DOC – Nelle Tue Mani include 4 DVD con tutti i 16 episodi e qualche interessante contenuto aggiuntivo mai visto prima, oltre ad un booklet di approfondimento realizzato appositamente per questa edizione fisica.

DOC – Nelle Tue Mani, la seconda stagione in DVD

L’edizione DVD di DOC – Nelle Tue Mani Stagione 2 si presenta con 4 dischi contenenti quattro episodi ciascuno, così suddivisi:

Disco 1 : episodio 1-4

: episodio 1-4 Disco 2 : episodio 5-8

: episodio 5-8 Disco 3 : episodio 9-12

: episodio 9-12 Disco 4: episodio 13-16

Ogni episodio è disponibile in italiano Dolby Digital 5.1 con sottotitoli in italiano per non udenti. Ai 16 episodi della prima stagione sono affiancati alcuni extra:

Galleria fotografica

3 video dietro le quinte

Booklet di approfondimento sulla serie

DOC – Nelle Tue Mani, la trama della seconda stagione

Doc e il suo reparto, dopo essere stati in prima linea nella guerra contro il Covid, ricominceranno infatti a prendersi cura con tutta l’empatia di cui sono capaci, dei pazienti che si affidano a loro in cerca di una diagnosi e di una guarigione. Ognuno dei protagonisti dovrà cominciare una nuova vita. E nella grande avventura del ritorno alla normalità, la posta in gioco non sarà più soltanto il futuro di Doc, ma il futuro dell’intero reparto, minacciato nella sua stessa esistenza.

Dopo l’arresto di Marco Sardoni, infatti, il nuovo primario vuole trasformare il reparto di medicina interna in un presidio di vigilanza contro le future pandemie. Doc si ritroverà così a dover difendere il suo team e il suo metodo di lavoro con la speranza di tornare a essere primario. Ma per questo, oltre a dover recuperare i progressi fatti dalla medicina negli ultimi dodici anni dovrà fare i conti anche con il senso di colpa per qualcosa successo nel momento peggiore dell’emergenza e che tutti si sforzano di tenere nascosto, come un segreto inconfessabile e terribile.