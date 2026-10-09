Doc – Nelle tue mani 4 raggiunge il 25,4% di Share, Tutto per la mia famiglia resta all’11,4%. I dati Auditel dell’8 Ottobre 2026

Doc – Nelle tue mani, la quarta stagione arriva al 25,4% di Share confermando il proprio successo in prima serata. La fiction Rai continua a raggiungere livelli importanti d’interesse che avvalorano anche la volontà della rete ammiraglia di Viale Mazzini nel continuare con le linee narrative della storia. Cologno Monzese prova a rispondere alla concorrenza con Tutto per la mia famiglia che resta all’11,4% di Share, la rete ammiraglia Canale 5 stavolta fatica parecchio a tenere il passo rispetto a Raiuno. Le reti cadette scelgono altro con Rai2 che propone Ore14Sera, il programma condotto da Salvo Sottile raggiunge il 7,4% di Share ottenendo un’altra percentuale importante.

I consensi attorno alla nuova conduzione aumentano per il programma che mescola talk show e approfondimento. Rai3 ottiene il 2,5% di Share con Hit Man – Killer per caso, mentre Rete4 conquista il 5,4% di Share grazie a Dritto e Rovescio. Italia Uno comincia a sentire la pressione della concorrenza dato che Le Iene si fermano al 7,2% di Share. Salvo Sottile ha leggermente superato il competitor diretto. La7 invece punta su Piazzapulita sfiorando il 6% di Share. La trasmissione si ferma al 5,8%.

Doc – Nelle tue mani 4 leader in prime time. La Ruota della Fortuna sorpassata da Affari Tuoi

Tv8, il canale in chiaro di Sky, raggiunge il 3,7% di Share con The Equalizer 2 – Senza perdono. Nove vira su Buy It Now – Mai più senza ottenendo il 2,1% di Share. Leggermente sotto il Canale 20 con Codice Unlocked che totalizza il 2% di Share. Rai4 con The Silencing – Senza voce si attesta al 2,2% di Share. Soldado resta un punto sotto su RaiMovie all’1,1% di Share. Stesso punteggio per RaiPremium con la replica di Ballando Con Le Stelle. Delitti ai Caraibi, su TopCrime, ottiene l’1,6% di Share. XFactor, su Sky Uno, conquista il 3,2% di Share.

La Ruota della Fortuna termina ancora una volta sotto Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi di Raiuno, in access prime time, ottiene il 22,6% di Share contro il 22,2% della concorrenza di Canale 5. La distanza è minima, ma Viale Mazzini è tornata a mettere la freccia rispetto al competitor diretto. Una rincorsa che ha impegnato qualche settimana, ma ora è realtà da un paio di serate. La disputa catodica è entrata nel vivo per un access prime time sempre più acceso. La stagione è lunga e il confronto è ancora alle fasi iniziali, ma promette contro sorpassi importanti nel corso dell’autunno.