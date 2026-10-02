Doc – Nelle tue mani 4 oltre il 26% di Share, Racconto di una Notte si ferma all’11,1%. I dati Auditel del 1 Ottobre 2026

La quarta stagione di Doc, su Raiuno, parte sotto i migliori auspici. Lo Share è pari al 26,4%. Obiettivo raggiunto per Viale Mazzini che ha presentato il prodotto come se fosse uno dei suoi contenuti di punta. Non poteva essere altrimenti, anche grazie alle voci di una possibile uscita di scena – a partire dalla quinta stagione – di Luca Argentero. Rumors, poi, rientrati che hanno comunque contribuito a creare interesse attorno a un titolo che ormai per la Rai è una garanzia.

Mediaset riconosce il valore dei prodotti della concorrenza che prova a contrastare, sulla rete ammiraglia, con Racconto di una Notte. La fiction di importazione, tuttavia, non va oltre l’11,1% di Share. Il divario è ampio rispetto al competitor, ma l’attesa per la fiction a tema medico-scientifico era davvero alta e gli utenti hanno risposto in maniera massiccia. Le reti cadette, invece, hanno scelto altro: Rai2 con Ore14Sera raggiunge il 6,4% di Share, mentre la terza rete di Viale Mazzini propone il film Papà Scatenato sfiorando il 3% di Share. L’opera con Robert De Niro e Sebastian Maniscalco raggiunge il 2,9% di Share.

Doc 4 vince in prime time, Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna

Rete4 si spinge al 6% di Share con Dritto e Rovescio. Italia Uno ritrova Le Iene in versione classica che, anche con una conduzione rinnovata, raggiungono l’8,6% di Share. La7 invece punta su Piazzapulita: le inchieste di Corrado Formigli e l’approfondimento tematico garantiscono all’emittente il 5,9% di Share. Su Tv8, il canale in chiaro di Sky, Il Vendicatore – The Equalizer ottiene il 3,4% di Share. Nove, invece, seleziona Buy It Now – Mai più Senza e raggiunge l’1,5% di Share.

Su SkyUno la nuova puntata di XFactor ottiene il 3% di Share in attesa della riproposizione in chiaro. La Ruota della Fortuna, per la prima volta in stagione, finisce dietro nelle gerarchie dell’access prime time. Il programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui si ferma al 22,2% di Share contro il 23,3% di Affari Tuoi. La trasmissione di Stefano De Martino si impone sulla concorrenza e supera il competitor. Un sorpasso avvenuto in tempi più brevi rispetto allo scorso anno. Ora tocca a Cologno Monzese trovare la quadra per attuare un possibile contro sorpasso in access prime time.