Da questa settimana l’appuntamento con Doc-Nelle tue mani si dimezza. Questa sera, 29 ottobre 2020, dalle 21:25 su Raiuno andrà infatti in onda un solo episodio del fortunato medical drama prodotto da Lux Vide e Rai Fiction con protagonista Luca Argentero.

Il motivo è noto da tempo: Raiuno ha deciso di collocare in seconda serata, dalle 22:45, AmaSanremo, il programma che permetterà al pubblico di conoscere i giovani cantanti che aspirano ad entrare tra le Nuove Proposte di Sanremo 2021. Per questo, la rete ha preferito passare da due ad un episodio a settimana.

Doc, le anticipazioni della puntata del 29 ottobre

Giovedì 29 ottobre preparatevi per una nuova puntata di #DOCNelleTueMani:

Nell’episodio, “Egoismo”, in ospedale arriva la sorella di Elisa (Simona Tabasco). Un’attrice simpatica ed affascinante, che conquista tutti ma non la sorella. Elisa, infatti, per tutta la permanenza della sorella, si mostra acida e scontrosa.

Ovviamente, sarà l’occasione per scoprire qualcosa di più sul passato della tirocinante, e per vedere come evolverà il suo rapporto con Gabriel (Alberto Malanchino), dopo gli ultimi eventi che li hanno visti protagonisti. Prosegue, intanto, la ricerca della verità da parte di Andrea (Argentero).

Il medico cerca infatti di ricostruire i dodici anni di cui ha perso la memoria, cercando anche di ripristinare alcuni legami, come quello con Giulia (Matilde Gioli). Tra i due, infatti, si sta instaurando quella complicità che avevano prima dell’incidente: cosa che Agnese (Sara Lazzaro) nota e che, nonostante con il marito stia procedendo con le pratiche di un’adozione, la ingelosisce.

Come vedere Doc in streaming?

E’ possibile vedere Doc-Nelle tue mani in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.