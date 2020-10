Oggi, martedì 27 ottobre 2020, a partire dalle ore 12, si terrà la conferenza stampa di presentazione di AmaSanremo, la manifestazione musicale condotta da Amadeus, in onda su Rai 1 e Rai Radio 2.

AmaSanremo: il programma

AmaSanremo è un programma condotto da Amadeus che andrà in onda su Rai 1 e su Rai Radio 2, alle ore 22.45, da giovedì 29 ottobre a giovedì 26 novembre 2020, per un totale di cinque appuntamenti.

20 giovani artisti si giocheranno l’accesso alla finalissima di Sanremo Giovani che si terrà il prossimo 17 dicembre al Teatro del Casinò e che andrà in onda su Rai 1, in diretta e in prima serata.

Solamente 10 di loro conquisteranno l’accesso a Sanremo Giovani, la manifestazione musicale che metterà in palio 6 posti per la sezione Nuove Proposte della prossima edizione del Festival di Sanremo.

I 20 artisti in gara ad AmaSanremo sono i seguenti: Alioth (“Titani”), Avincola (“Goal!”), Thomas Cheval (“Acqua Minerale”), Chico – (“Figli di Milano”), Davide Shorty (“Regina”), Folcast (“Scopriti”), Galea (“I nostri 20”), Gaudiano (“Polvere da sparo”), Gavio (“La mia generazione”), Ginevra (“Vortice”), Hu (“Occhi Niagara”), I Desideri (“Lo stesso cielo”), Le Larve (“Musicaeroplano”), M.E.R.L.O.T (“Sette volte”), Murphy (“Equilibrio”), Nova (“Giovani noi”), Scrima (“Se ridi”), Sissi (“Per farti paura”), Wrongonyou (“Lezioni di volo”) e Greta Zuccoli (“Ogni cosa sa di te”).

Insieme ad Amadeus, ci sarà anche una giuria composta da Morgan, Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi. I loro voti, sommati a quelli del Televoto e a quelli della Commissione Musicale, decreteranno l’esito delle serate.

Il programma andrà in onda dalla Sala B di via Asiago, in Roma.

AmaSanremo: la conferenza stampa

TvBlog, magazine di Blogo, seguirà in tempo reale la conferenza stampa di presentazione di AmaSanremo, a partire dalle ore 12:30.

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Roberto Sergio, direttore di Rai Radio, Paola Marchesini, direttrice di Rai Radio 2, Claudio Fasulo, vicedirettore Rai 1, e Amadeus, direttore artistico e conduttore.