Quali serie tv vedremo in streaming a ottobre su Disney+? Scopriamo insieme i titoli in arrivo e quelli che proseguono nel corso del mese con il cambio della guardia tra i mondi Horror di Ryan Murphy con American Horror Stories che lascia spazio alla decima stagione di American Horror Story. Tra gli arrivi “vintage” del mese segnaliamo White Collar e Tyrant, mentre tra le serie inedite in Italia arriva finalmente l’acclamata Better Things. Ecco cosa c’è da vedere sulla piattaforma Disney a settembre



Giorno per giorno ecco i titoli in arrivo a settembre su Disney+:

Mercoledì 6 War of the Worlds s.1

Dopo un’invasione aliena i pochi sopravvissuti affrontano il caos mentre Emily scopre una connessione con gli alieni e se in realtà fossero umani?

Prima stagione del dramedy con Pamela Adlon nei panni di Sam Fox attrice single che cresce da sola tre figlie a Los Angeles mentre cerca di tenere viva la sua carriera.

s.1-3 Mercoledì 13 Reservation Dogs s.1 (ep. settimanali)

creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi una comedy su 4 adolescenti nativi americani nell’Oklahoma rurale dove rubano, rapinano e cercano di trovare i soldi per arrivare in California.

dai racconti di R.L. Stine ambientato in un mondo fatto di streghe, alieni e fantasmi in cui in ogni episodio i personaggi devono intraprendere un viaggio alla scoperta di se stessi.

s.15 Mercoledì 20 American Horror Story: Double Feature s.10 (ep. settimanali)

la decima stagione della serie antologica di Ryan Murphy è divisa in due blocchi, nella prima parte c’è la storia di uno scrittore in difficoltà che arriva con la famiglia in una cittadina costiera semi-deserta nel periodo invernale ma dove si nascondono oscuri segreti che lo aiuteranno nel suo lavoro.

s.1-2 Mercoledì 27 White Collar s.1-6

s.1-6 Mercoledì 27 Mr. Inbetween s.1

comedy ispirata al film The Magician con al centro Ray Shoesmith costretto a destreggiarsi tra l’essere genitore, le amicizie, un fratello malato il tutto complicato dal fatto che è un criminale su commissione.

Disney + gli episodi settimanali

Quali sono le serie iniziate nei mesi scorsi e che proseguono e magari terminano a ottobre?

Turner e il Casinaro s.1, il mercoledì fino al 6 ottobre

s.1, il mercoledì fino al 6 ottobre The Walking Dead s.11A, ogni lunedì con ultimo episodio l’11 ottobre

s.11A, ogni lunedì con ultimo episodio l’11 ottobre Only Murders in the Building s.1, ogni martedì con ultimo episodio il 26 ottobre

s.1, ogni martedì con ultimo episodio il 26 ottobre American Horror Stories s.1 il mercoledì fino al 20 ottobre

s.1 il mercoledì fino al 20 ottobre Godfather of Harlem s.2 il mercoledì fino al 20 ottobre

s.2 il mercoledì fino al 20 ottobre Y: L’ultimo uomo s.1, il mercoledì fino al 27 ottobre

s.1, il mercoledì fino al 27 ottobre prosegue il mercoledì Dottoressa Doogie s.1

Disney 4 serie tv da non perdere a ottobre

Se dovessimo segnalare 4 titoli da provare o da non perdere a ottobre, ecco quali sarebbero:

American Horror Story: Double Feature : perchè con questa decima stagione Ryan Murphy sembra esser riuscito a trovare una storia horror convincente che appare come una grossa metafora del mondo contemporaneo televisivo in cui l’abbondanza di prodotti crea dipendenza.

: perchè con questa decima stagione Ryan Murphy sembra esser riuscito a trovare una storia horror convincente che appare come una grossa metafora del mondo contemporaneo televisivo in cui l’abbondanza di prodotti crea dipendenza. Better Things : una commedia amara sulla difficoltà di essere donna, mamma e soprattutto comica con tre adolescenti in casa da crescere e una libertà sessuale da esplorare

: una commedia amara sulla difficoltà di essere donna, mamma e soprattutto comica con tre adolescenti in casa da crescere e una libertà sessuale da esplorare White Collar : per chi non l’ha mai vista e per chi ha voglia di riscoprire questo leggero crime dramedy sul mondo dell’arte, tra i “fondatori” delle “buddy series” per la coppia vincente di protagonisti

: per chi non l’ha mai vista e per chi ha voglia di riscoprire questo leggero crime dramedy sul mondo dell’arte, tra i “fondatori” delle “buddy series” per la coppia vincente di protagonisti Reservation Dogs: una comedy acclamata dalla critica per la sua capacità di raccontare un gruppo di personaggi come i giovani nativi americani in modo realistico e senza (pre)giudizi

Disney+ tra documentari e cartoni animati

Non solo serie tv, ecco i documentari e i cartoni animati a ottobre in streaming su Disney+: