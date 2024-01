Dopo la prima stagione, che ha visto tra i protagonisti anche Jill Cooper (ex concorrente dell’edizione in corso del Grande Fratello), dal 26 gennaio 2024, su Rakuten TV, in 42 paesi nel mondo, sarà disponibile in esclusiva la seconda stagione di Discovering Canary Islands, adventure-reality condotto da Pilar Rubio.

Anche in questa nuova stagione, prodotta con il supporto di Turismo de Islas Canarias e con la collaborazione di Initiative e Atlantia, otto nuovi influencer, provenienti da otto paesi differenti, si metteranno in gioco nelle Isole Canarie in un game in stile Pechino Express e, allo stesso tempo, esploreranno i miti, la storia, la cultura e le tradizioni locali, scoprendo misteri e leggende delle varie tappe: Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, La Palma, La Gomera ed El Hierro.

Anche questa stagione sarà composta da 6 episodi durante i quali gli spettatori potranno conoscere meglio il fascino dell’arcipelago spagnolo.

Discovering Canary Islands è il primo adventure-game dove i concorrenti arrivano ognuno da un paese diverso. In questa seconda stagione, l’Italia sarà rappresentata da Giuseppe Revisato, detto Peppe, animatore sulle navi da crociera. Amante del divertimento, stando alla descrizione ufficiale, Peppe è “padre”, “abituato ad assumersi le proprie responsabilità fin da piccolo” e “promette di animare tutte le fasi del concorso”.

Discovering Canary Islands 2024: concorrenti

Di seguito, trovate le mini-schede degli altri 7 influencer:

Kim Wallin: 56 anni, proveniente dalla Svezia, appassionata di moda, è stata una modella di successo fin dagli anni ’90, sia in Svezia che a livello internazionale;

Dylan Evans: 30 anni, proveniente dal Regno Unito, è una star di TikTok con oltre due milioni di follower conquistati grazie ai suoi video umoristici;

Deborah Vanlingen: 31 anni, proveniente dal Belgio, ha lavorato come infermiera per dieci anni fino a quando un cancro all’utero ha cambiato la sua vita nel 2020 e l’ha spinta a stravolgere la sua vita, lanciando la sua linea di abbigliamento;

Jane Karto: 27 anni, proveniente dai Paesi Bassi, è un’attrice che ha recitato in diverse serie e film nel suo paese. È stata nell’esercito per diversi anni e ha la passione per il fitness;

Laura Nolan: 29 anni, proveniente dall’Irlanda, balla dall’età di 3 anni ed è diventata un volto noto nel suo paese, partecipando nella versione irlandese di Ballando con le Stelle come ballerina professionista;

Sam Dylan: 32 anni, proveniente dalla Germania, è diventato famoso grazie al reality tedesco Prince Charming e alla versione tedesca del Grande Fratello Vip;

Cindy Miranda: 25 anni, proveniente dalla Francia, ha avuto una carriera nell’esercito e successivamente ha partecipato a Love Island Francia.

Discovering Canary Islands è un Rakuten Original, la collezione di contenuti originali, esclusivi e gratuiti di Rakuten TV.

Discovering Canary Islands 2024: trailer