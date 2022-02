DietroFestival, Sanremo 2022 si chiude col racconto del backstage

Il DietroFestival di Sanremo 2022 c’è. Una sintesi solitamente molto efficace che da tre anni chiude idealmente la settimana sanremese offrendo uno sguardo inedito sul lavoro che si svolge dietro le quinte, sull’atmosfera che si vive nel retropalco del Teatro Ariston, dei camerini, dei comparti tecnici. Il debutto fu fulminante, col racconto della lite Bugo-Morgan sul palco dell’Ariston nella penultima serata del Festival. Canzone squalificata e momento tra i più iconici della storia del Festival: il “Che succede” di Morgan e il testo modificato della canzone che i due avevano portato in gara restano per gli appassionati del Festival come l’ultimo ricordo spensierato prima della ‘guerra’ al Covid.

E così questa domenica 6 febbraio 2022, dopo lo speciale di Domenica IN dall’Ariston con Mara Venier, si resta su Rai 1 per il Dietrofestival in onda alle 20.35 che promette di mostrare quel che non si è potuto vedere del 72esimo Festival della canzone italiana (che detto così potrebbe riferirsi anche ad alcune cose che sono avvenute sul palco”.

“Il dietro le quinte più sincero di Sanremo 2022, senza veli e senza segreti per raccontare cinque giorni di fortissime emozioni, rivissuti in un batter d’occhio” si legge nella presentazione. Un backstage affidato alla regia e allo sguardo di Federico Catalano.

Siamo come sempre curiosi di farci portare nei meandri di Sanremo 2022: come spesso accade, quel che avviene dietro è molto più avvincente di quel che accade a vista. Che arrivi proprio dal DietroFestival 2022 la soluzione del #FerilliGate che fibrilla sui social dalla finale di ieri, vista la scarsa presenza della Ferilli sul palco, i mancati lanci degli artisti, monopolizzati da Amadeus così come la lettura della classifica finale. E poi quel “fa il pezzo di mer**” sentito per un microfono aperto che Amadeus e l’entourage dell’attrice hanno attribuito a una imprecazione retropalco per un cavo che rischiava di farla cadere. Confidiamo nel VAR del DietroFestival.