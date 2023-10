L’attacco di Hamas ad Israele riporta in onda su La7 il Diario di guerra di Enrico Mentana. Lo speciale del telegiornale è tornato oggi pomeriggio, domenica 8 ottobre 2023, alle ore 18.00. Uno spazio giornalistico per approfondire quanto sta succedendo in Medio Oriente e per fornire aggiornamenti in tempo reale. Dal punto di vista meramente televisivo la notizia è l’assenza di Dario Fabbri.

Diario di guerra, domenica 8 ottobre 2023: chi c’era

Tra gli ospiti di Enrico Mentana in studio Carlo Biffani, esperto di sicurezza, intelligence e terrorismo, Marco di Liddo del Centro Studi internazionale e, collegata da Londra, Nomi Bar-Yaacov.

Perché non c’era Dario Fabbri?

TvBlog ha chiesto a La7 i motivi alla base dell’assenza di Dario Fabbri nel primo appuntamento di Diario di guerra, ma al momento non ha ricevuto risposte ufficiali. La mancata partecipazione dell’esperto di geopolitica è legata al caso che lo ha riguardato nel corso dell’estate e che negli ultimi giorni si è riacceso dopo il servizio di Antonino Monteleone tramesso martedì scorso a Le Iene?

Breve riassunto delle puntate precedenti: l’economista Riccardo Puglisi ha adombrato sui social il dubbio che, a differenza delle varie biografie presenti in rete, Fabbri non fosse laureato in Scienze politiche. Il diretto interessato non ha fornito chiarimento per settimane. Lo ha fatto soltanto in settimana, rispondendo alla domanda diretta di Monteleone, che prima aveva incontrato e incalzato proprio Mentana, che ha contribuito alla popolarità di Fabbri ospitandolo lo scorso anno nelle puntate di Diario di guerra dedicate ai fatti avvenuti in Ucraina a partire da febbraio 2022. Il giornalista è direttore responsabile della rivista Domino, di cui Fabbri è direttore editoriale.

Interpellato dalla Iena di Italia 1 sul perché Open, il suo giornale online, non avesse operato il fact-checking, Mentana aveva risposto così: “Noi il Fact-checking su Fabbri l’abbiamo fatto, ma ciò che abbiamo scoperto sono caz*i nostri. Dobbiamo dare questa notizia? Noi diamo quello che ci pare“. Per la cronaca, Fabbri ha ammesso di non aver conseguito la laurea.

Diario di guerra andrà in onda quando?

Nel corso dello speciale odierno, Enrico Mentana ha spiegato che “non so se nei prossimi giorni ci sarà ancora Diario di guerra, la speranza è che questa guerra si trasformi in qualcosa di diverso, in una trattativa diplomatica magari stanotte al Cairo. Ma è una pia illusione, quindi è probabile che questo appuntamento lo vedrete anche nei prossimi giorni“.