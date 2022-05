Il delizioso siparietto di Enrico Mentana e Dario Fabbri, andato in scena nello speciale pomeridiano odierno del TgLa7 (vi proponiamo il video in fondo al post), dimostra, tra le varie cose, la capacità della televisione di trasformare tutto – anche nel contesto di una guerra che prosegue ormai da 83 giorni – in spettacolo.

Così, il quesito decisamente serioso “se lei fosse un cittadino russo – tipo Ivan – avrebbe più paura dell’esercito europeo o dell’allargamento della Nato?” si trasforma immediatamente in uno spunto comico, con Fabbri che prima ironizza sulla fantasia del direttore del TgLa7 nella scelta del nome del prototipo del cittadino russo (meglio Sergej o magari Vladimir, ribatte l’altro) e poi prova a superare l’impasse, finendo però rovinosamente vittima della ridarella di Mentana, palesemente divertito dall’accaduto.

Sembra una scenetta di Casa Vianello o, meglio ancora, un fuori onda di Striscia la notizia (quella dei tempi d’oro condotta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti) reso pubblico da Paperissima e invece è un imprevisto della diretta che alla fine funge da alleggerimento per il pubblico a casa. Poco importa chi sia il primo comico e chi agisca da spalla, l’intesa tra i due ‘commedianti’ della tv è totale.

E il fatto che Enrico Mentana e Dario Fabbri davanti alle telecamere si diano rigorosamente del lei, anche se ormai da tempo siano assai in confidenza e siano diventati soci d’affari (il primo è l’editore, il secondo è il direttore della nuova rivista Domino, che si occupa di geopolitica), non sembra un elemento di straniamento, ma anzi appare come una conferma in più di una verità ormai inequivocabile: Mentana-Fabbri è una delle coppie televisive più riuscite di questa stagione, per non dire l’unica. Al punto da poterla considerare un vero e proprio format televisivo, così come lo sono diventati negli ultimi anni i collegamenti in esterna con Paolo Celata e ‘all’interno’ con Alessandra Sardoni nelle maratone Mentana.