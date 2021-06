Dexter ha una nuova identità e un nuovo lavoro nella nona stagione in Italia confermata su Sky

Un nuovo tassello si aggiunge all’atteso sequel/revival di Dexter. Una nona stagione composta da 10 episodi che arriverà in autunno negli USA su Showtime e che in Italia è stata confermata da Sky e NOW in streaming (come ribadito con un post sui social), che già ospitano le 8 stagioni andate in onda tra il 2006 e il 2013.

Dopo il discusso finale di serie, poco apprezzato per usare un eufemismo, dai fan e dalla critica, ma anche dallo stesso Michael C.Hall, questa nona stagione è l’occasione per tornare a vedere in azione Dexter Morgan e provare ad aggiungere qualcosa di nuovo alla sua storia. Saranno 10 episodi ancora più oscuri rispetto al passato con il ritorno di Clyde Phillips come showrunner dopo aver lasciato la serie alla fine della quarta stagione.

Una nuova identità…

Il nuovo teaser trailer pubblicato da Showtime ci mostra Dexter/Micheal C.Hall a passeggio per le strade della fittizia cittadina ricoperta di neve di Iron Lake nello stato di New York (ma le riprese si sono svolte in Massachusetts). Qui scopriamo che il nostro protagonista ha una nuova identità visto che le persone che incontra per la strada lo salutano riferendosi a lui come “Jim” “Jimbo” “Mr Lindsay”.

E un post su Twitter della pagina social ufficiale Dexter on Showtime ci conferma che il personaggio si chiamerà Jim Lindsay e lavorerà a “Fred’s Fish & Game” un negozio di pesca, un lavoro semplice che permette a Dexter/Jim di passare inosservato e soprattutto di avere accesso a un lago, dove magari poter gettare, come a Miami, i suoi cadaveri. Il cognome Lindsay è un omaggio a Jeff Lindsay autore del romanzo La mano sinistra di Dio su cui tutto è basato (almeno inizialmente).

…e vecchie abitudini

Nonostante la nuova identità e i dieci anni trascorsi (circa) Dexter non perderà le vecchie abitudini e la passione per le armi da taglio. Al netto della possibilità di veder comparire alcuni personaggi della storica serie, nei dieci nuovi episodi ci saranno Clancy Brown nei panni dell’antagonista di Dexter, Kurt Caldwell, una sorta di sindaco non eletto della città, un uomo potente che non è consigliabile sfidare.

Julia Jones sarà il primo capo della polizia della città nativo americano, Alano Miller sarà un sergente mente Jamie Chung sarà un autore di podcast di Los Angeles che si ritroverà nel mezzo del caso principale. E chissà che non sia proprio lui a riportare i vecchi personaggi, magari realizzando uno show true-crime sul passato di Dexter.