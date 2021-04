Dexter torna in autunno su Showtime (e su Sky?): l’annuncio in un video con Micheal C.Hall

A un anno dall’ordine e dall’annuncio ufficiale della miniserie – revival, potremmo già vedere i nuovi 10 episodi di Dexter. Il canale cable americano Showtime ha infatti annunciato il ritorno della serie per il prossimo autunno senza specificare alcuna data e la notizia ufficiale era infatti arrivata a sorpresa lo scorso ottobre.

E speriamo che Sky, che ha la serie originale sul proprio on demand e in streaming su Now, possa annunciare a breve la serie in contemporanea (o quasi) come già fatto con altri prodotti del canale di proprietà ViacomCBS come Your Honor, Billions, Black Monday.

Dexter

Come potete vedere il breve video di 30 secondi non include dialoghi ma riporta in primo piano il personaggio di Dexter Morgan interpretato da Michael C.Hall pronto a riprendere la sua vecchia “passione”: gli omicidi.

E chissà che la scelta del sottofondo musicale di Nina Simone e il titolo della clip “Misunderstood” non possano essere un riferimento a quel controverso finale di serie del 2013 così poco amato da tutti e dallo stesso protagonista come rivelato dopo l’annuncio del revival.

I nuovi episodi però non cancelleranno quanto successo in modo assurdo o improbabile ma saranno un vero e proprio sequel cercando di rendere quel finale “meno finale”. E a quel punto dopo questi nuovi 10 episodi le strade sono infinite anche perchè per i produttori americani la dicitura “limited series” non corrisponde a una chiusura. Per canali e piattaforme sempre in cerca di revival, volti noti, nomi conosciuti riportare in vita un personaggio amato come Dexter per poi abbandonarlo dopo 10 episodi potrebbe non essere così conveniente.

Le novità del revival di Dexter

Alcuni dettagli sui nuovi episodi di Dexter nel corso delle ultime settimane sono stati rivelati. Per esempio sappiamo che dopo Miami in Florida dove era ambientata la serie e l’Oregon dove era arrivato il personaggio nel finale, la serie sarà ambientata nell’immaginaria cittadina di Iron Lake nello stato di New York (ma le riprese si svolgono in Massachusetts).

Sappiamo che Clancy Brown sarà l’antagonista di stagione Kurt Caldwell, nato e cresciuto nella cittadina di Iron Lake, esempio del sogno americano realizzato, capace di diventare il proprietario della stazione di servizio della zona ma soprattutto un rispettato e temuto membro della città. Qualcuno che non è consigliabile sfidare.

Inoltre abbiamo saputo che ci saranno nuovi personaggi come Angela Bishop interpretata da Julia Jones, nei panni della prima nativa americana capo della polizia di una città dello stato di New York e che Jonny Sequoyah sarà sua figlia Audrey. Alano Miller sarà il sergente del dipartimento che nel tempo libero allena la squadra di wrestling del liceo; Jack Alcott sarà invece Randal un personaggio con cui Dexter avrà un “significativo incontro” e già tutti possiamo immaginare cosa si intende…