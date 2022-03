Un’amnesia collettiva e clamorosa o, molto più semplicemente, lo svelamento di una mancata diretta. A Detto Fatto va in scena l’incredibile gaffe su Fedez, celebrato come rapper e papà da Bianca Guaccero e Jonathan Kashanian. Nessun riferimento invece alla notizia della malattia rivelata dallo stesso artista nella giornata di giovedì attraverso un video pubblicato su Instagram. “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato trovato con un grande tempismo”, aveva confessato Fedez trattenendo a fatica le lacrime. “Mi sento di raccontarlo, ma non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi attorno alla mia famiglia e ai miei figli“.

Un episodio impattante, subito rilanciato su tutti i media, che però è stato clamorosamente ignorato dai conduttori e dal coreografo Brian Bullard, ospite in studio. Anzi, le parole utilizzate per raccontare le vicissitudini del rapper e della moglie Chiara Ferragni, sono parse decisamente stridenti: “In qualche modo ci sembra un po’ di sapere qualsiasi cosa della loro vita. Abbiamo visto nascere Leone e Vittoria, ci hanno coinvolto a 360 gradi nella loro vita”.

L’ipotesi di una puntata preconfezionata sembra davvero la più accreditata e renderebbe incolpevoli i due padroni di casa. Lecito tuttavia domandarsi per quale motivo la rete non abbia optato per un messaggio in sovrimpressione per avvisare della registrazione, un po’ come fatto qualche mese fa da Le Parole, quando Massimo Gramellini si ritrovò a parlare della possibilità di elezione di Silvio Berlusconi a Capo dello Stato mentre il diretto interessato aveva da poco annunciato il ritiro dalla corsa.

Considerato inoltre che Detto Fatto va in onda da Milano, per molti l’assenza del live al venerdì è motivata dall’impegno di Bianca Guaccero a Il cantante mascherato. Le voci della sua presenza sotto la maschera di Medusa, infatti, si rincorrono da settimane.