Di Fedez sappiamo tanto, conosciamo molto da vicino la sua vita, i successi, le polemiche. Lui stesso da personaggio pubblico ha lasciato che questo suo mostrarsi sia trasparente e condiviso con il suo pubblico, i suoi fans ma anche i suoi haters. Questa volta però il rapper non gioca, non sorride. Durante il pomeriggio di oggi, 17 marzo 2022, come un fulmine a ciel sereno piomba la notizia direttamente dalla sua vivavoce dal suo Instagram (13,4 mln di followers): “Sono qua per dirvi che purtroppo mi è stato trovato un problema di salute, ma per fortuna mi è stato trovato con un grande tempismo“.

Fedez non si sbottona troppo, il momento è evidentemente troppo delicato per raccontare ciò che sta per affrontare. Ha gli occhi gonfi, sono ben visibili. Trattiene le lacrime, ma in qualche modo cerca di spiegare cosa sta succedendo per cercare di esorcizzare lo choc.

Il problema di cui parla “comporterà un percorso importante“:

Mi sento di raccontarlo, ma non ora, non in questo momento in cui ho bisogno di stringermi attorno alla mia famiglia e ai miei figli. Questa avventura la racconterò in futuro perché quando ho scoperto quello che ho scoperto, leggere storie di altre persone mi ha dato conforto. Se questo mio racconto riuscirà a dare conforto anche solo ad una persona che forse non è fortunata ad essere circondata da così tanti affetti come è la mia bellissima famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita avrà una sua utilità e riesco a conferirgli un senso.

Abbiamo citato in apertura la vita di Fedez come un reality condiviso con il pubblico, lo stesso artista lo sottolinea: “Mi rendo conto che in questi anni, con questo tipo di comunicazione, è come se avessi avuto un album dei ricordi condiviso…” si interrompe per qualche istante, la voce si rompe e la commozione prende il sopravvento. Poi riprende:

Solo ora mi rendo conto dell’importanza di essere riuscito a strappare un sorriso a chi sta dall’altra parte del telefono, magari a qualcuno che stava passando un momento difficile. Ora quell’album condiviso sarà anche la mia forza e servirà per strappare un sorriso a me.

Tra brevi silenzi e parole ponderate, Fedez conclude.

Mi sentivo di buttare un po’ di m***a…e nulla, in questo non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto per affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato.

Infine ringraziamento a sua moglie Chiara Ferragni e alla famiglia “per essermi stati vicino in questi giorni” salutando i followers nella speranza di portare buone notizie il più presto possibile.

A poca distanza di tempo, la stessa Ferragni ha postato una foto con parole d’incoraggiamento: “L’amore della mia vita ha bisogno di un supporto extra in questi giorni. Ti amiamo ancora di più, amore mio, e starai presto bene”

Un grande in bocca al lupo a Fedez da parte di tutta TvBlog.