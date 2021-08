Detto fatto, il programma di tutorial che negli anni ha mutato progressivamente pelle adattandosi al cambio di conduzione avvenuto nel settembre 2018, nella stagione 2021-2022 arriva alla decima edizione. In onda tutti i pomeriggi su Rai 2, la trasmissione accompagna le telespettatrici e i telespettatori alla scoperta del mondo beauty e fashion, con anche alcuni spazi dedicati alla salute e al benessere.

Detto fatto 2021-2022: conduttrice

Arrivata alla conduzione di Detto fatto nel 2018, ereditando il programma da Caterina Balivo, Bianca Guaccero è al timone della trasmissione per la quarta edizione consecutiva. A partire dalla stagione 2019-2020, la conduttrice interpreta la sigla del programma, Detto fatto è qua.

Detto fatto 2021-2022: cast

Accanto a Bianca Guaccero ci sono Carla Gozzi, che cura come sempre il cambio look, oltre ad un’altra rubrica, Jonathan Kashanian con la Superclassifica Jon e Giampaolo Gambi. Il cast della trasmissione si completa poi, ovviamente, con i vari tutor, fra i quali Pinella Passaro, la “Regina” delle spose, Marinella Zazzera, la paladina delle spose plus size, Gianni Molaro, che accompagna invece i futuri sposi a trovare l’abito ideale da proporre alla propria partner, Elisa D’Ospina, Jill Cooper, Giovanna Civitillo, l’hair coach Salvo Filetti, il make up artist Simone Belli e l’interior designer Luca Medici.

Detto fatto 2021-2022: puntate

Detto fatto è in onda tutte le settimane, a partire da lunedì 13 settembre, tutti i giorni dal lunedì al venerdì. L’orario di messa è in onda va dalle 15:15, terminata la diretta di Ore 14, alle 17:15. Il programma ha quindi una durata complessiva di circa due ore. Con la regolare partenza a settembre e non considerando particolari periodi di sospensione, come accaduto l’anno scorso dopo l’episodio della “spesa sexy”, la nuova edizione dovrebbe tornare ad aver un numero di puntate superiore certamente alle 117 della scorsa stagione televisiva.

Detto fatto RaiPlay

Su RaiPlay è possibile seguire ogni giorno la diretta streaming della trasmissione, oltre che recuperare in seguito non solo le puntate integrali, ma anche specifiche clip e rubriche di ogni appuntamento quotidiano.