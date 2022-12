Se su Rai1 le seconde serate del lunedì si tingeranno da marzo del rosso del colore dei baschi del reparto “Cacciatori” dell’Arma dei Carabinieri nel nuovo programma “Basco rosso”, Rai2 dedicherà una sua seconda serata ad un altra forza dell’ordine del nostro Stato, ovvero alla Polizia. E’ in arrivo infatti proprio nella seconda serata del secondo canale della televisione pubblica un programma che ci racconterà le gesta della Polizia attraverso un documentario in presa diretta che seguirà alcune pattuglie della Polizia, in un programma dal titolo “Detective“.

Questa nuova produzione televisiva, a cura del dipartimento approfondimento della televisione pubblica, andrà in onda per alcune settimane a partire dalla metà del mese di aprile del prossimo anno. Anche questo programma, così come per “Basco rosso“, non ci sarà un conduttore vero e proprio, ma qui, in Detective, sarà presente una voce narrante nella persona dello storico inviato di Chi l’ha visto, Pino Rinaldi.

Nel corso di Detective saremo al seguito di una macchina della polizia nel corso di un servizio di pattugliamento, il tutto documentato da una telecamera al seguito degli agenti impegnati in questo servizio. Nessuno studio dunque, come in Basco rosso, ma solo documenti registrati direttamente mentre gli agenti di polizia fanno il loro lavoro. Sia Basco rosso che Detective, ci aiuteranno dunque a capire il lavoro, spesso oscuro e quasi sempre pericoloso di questi servitori del nostro Stato, aiutandoci quindi a comprenderne il giusto peso.

L’appuntamento dunque per Detective è nella seconda serata di Rai2, probabilmente dalla metà del mese di aprile, con la voce fuori campo dell’ottimo Pino Rinaldi. Come già detto le date di messa in onda dei nuovi programmi oggi sono scritte sulla sabbia, essendo i palinsesti cosa mobile, da qui la parola “appoggiato” quando si fissa a mesi di distanza la data di messa in onda di un programma.