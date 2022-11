E’ uno dei reparti dell’arma dei Carabinieri, fra i più recenti e ad elevatissima specializzazione: i Cacciatori. Di supporto ai singoli reparti territoriali dell’Arma, i “Cacciatori” si occupano della lotta al crimine organizzato attraverso l’infiltrazione rapida ed improvvisa, sia di giorno che in notturna, nelle zone più impervie del nostro paese. I Carabinieri “Cacciatori” si occupano principalmente di catturare sequestratori o criminali latitanti. Il loro copricapo è un caratteristico basco rosso, che è anche il titolo di un nuovo programma che accenderà la seconda serata del lunedì di Rai1 il prossimo anno.

A partire dalla metà del mese di marzo (le date precise dei programmi in onda da gennaio sono ancora scritte sulla sabbia come ormai avete imparato a capire) arriva questa nuova produzione del dipartimento approfondimenti, che per altro si occupa di tutte le trasmissioni che andranno in onda nella seconda serata del lunedì della Rete 1. Il titolo del programma che oggi siamo in grado di anticipare e che avrà certamente un impronta molto interessante è appunto Basco rosso.

Come accennato in apertura di questo nostro post, il basco rosso è appunto il copricapo tipico dei ragazzi del reparto dei “Cacciatori” dell’Arma dei Carabinieri, che saranno proprio i protagonisti di questo specialissimo appuntamento televisivo. In ogni puntata di questa nuova produzione, che non avrà conduzione, andremo al seguito di questi nostri preziosi militari alle prese con le loro operazioni appunto di caccia, in territori per lo più difficili, come le asperità montane, tanto per fare un esempio.

Una telecamera quindi li seguirà e li vedremo in azione, il tutto senza la mediazione come detto di un conduttore, che spesso potrebbe appesantire il racconto di un programma come questo, per vedere in presa diretta come si svolgono le loro operazioni alla ricerca di sequestratori o di criminali latitanti nascosti chissà dove.

Attualmente questo tipo di reparto dell’Arma dei Carabinieri opera in Calabria, in Sicilia ed in Sardegna, esattamente il primo con sede a Vibo Valentia, il secondo nella base di Sigonella ed il terzo con sede in Abbasanta in provincia di Oristano. Al momento sono previste cinque puntate per questa nuova produzione dal titolo Basco rosso, che in qualche modo continua la linea della seconda serata del lunedì di Rai1 partita con le Cronache criminali di Giancarlo De Cataldo che sarà in onda ancora per due mesi e a cui succederà dal 6 febbraio, sempre di lunedì sera su Rai1 per cinque settimane Storie di donne, un programma condotto da Eleonora Daniele.

Storie di donne (titolo provvisorio) è in realtà in gestazione da qualche anno e trae le sue origini dai casi di cronaca già trattati nel corso dell’appuntamento quotidiano del mattino di Storie italiane diretto e condotto da Eleonora Daniele, di cui sarà sostanzialmente uno spin off. La stessa Daniele al quotidiano torinese La Stampa ha raccontato e chiarito i contorni di questo suo nuovo impegno professionale: «Io mi occupo di storie di cronaca nera, senza connotazioni e senza etichette politiche. Nel programma ci saranno storie di donne, ma anche di intere famiglie sconvolte da fatti di cronaca».