Due talk agli antipodi. Se da una parte Piazzapulita punta al ruolo di “antagonista” del futuro governo Meloni, dall’altra Dritto e rovescio tenta di allontanare le voci di un possibile ammorbidimento editoriale dopo il trionfo elettorale del centrodestra. “In questa settimana alcuni giornalisti illuminati si sono chiesti cosa farà Rete4 e con chi se la prenderà Del Debbio”, afferma il conduttore in apertura di trasmissione. “Cari amici, ve lo dico subito cosi vi chiarisco le idee. Io me la piglio con chi non si occupa delle periferie, con chi non aumenta le pensioni, con la burocrazia che è in ritardo, con chi non diminuisce le tasse. Me la piglio con tutti quelli con cui me la sono presa qualsiasi governo ci sia stato da quando ho cominciato a fare tv. Non c’è da chiederselo anche perché in questa trasmissione non sono io che esprimo le opinioni del popolo, è il popolo stesso che esprime le sue opinioni”.

Parole pronunciate con il sorriso e, al contempo, con estrema decisione: “C’è chi pensa di essere la voce del popolo, io invece mi limito a dare la voce al popolo. Sono due modi di fare diversi. continuerò a fare questo. Chiaro?”.

Tornando indietro con la memoria, va tuttavia segnalato un endorsement della stessa Meloni nei confronti di Del Debbio, ritenuto dalla leader di Fratelli d’Italia un profilo ideale per la corsa a governatore in Toscana. Era l’autunno del 2019 e la deputata lanciò la candidatura del giornalista in diretta a Tagadà: “La Toscana è una partita impegnativa. Bisogna individuare un bel candidato e Paolo Del Debbio sarebbe perfetto, magari lo volesse fare. È un profilo che mi piace e non è di partito”.

Per onor di cronaca, va evidenziato che Del Debbio declinò subito l’offerta, pur ringraziando la Meloni per l’apprezzamento: “Continuerò a fare il mio mestiere, il giornalista, non faccio politica”.