De Martino tra Rai e Mediaset, mentre Maria De Filippi si prende il sabato sera: C’è Posta Per Te batte The Voice Kids. I dati Auditel del 17 gennaio 2026

Stefano De Martino a due facce. Il volto del preserale Rai conduce Affari Tuoi per poi andare a fare una “capatina” da Maria De Filippi a C’è Posta Per Te. Un assist che fa volare la trasmissione di Canale 5 al 27% di Share. Non c’era bisogno di De Martino, probabilmente, per alimentare una macchina televisiva che funziona da quasi 30 stagioni.

Tuttavia, l’assist che il presentatore ha fornito al programma della rete ammiraglia di Cologno Monzese potrebbe non essere stato preso benissimo da Viale Mazzini che vede resistere The Voice Kids, principale contenuto della rete ammiraglia della tv di Stato, al 20,8% di Share. Quasi 7 punti di differenza possibili anche grazie alla presenza di De Martino nella casa professionale di Pier Silvio Berlusconi. Le reti cadette, invece, puntano su altri titoli: Rai2 sceglie FBI ed FBI International realizzando il 3,4 e 3,3% di Share.

C’è Posta Per Te arriva al 27%, The Voice Kids si ferma al 20,8%

Rai3 ritrova La Città Ideale arrivando al 4,4% di Share. Rete4, invece, passando a Cologno Monzese, ripropone Più Forte, Ragazzi! Grande classico che vale il 3,4% di Share. Italia Uno punta su Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio che si attesta sul 4% di Share. La7 sceglie il consueto appuntamento con Massimo Gramellini e In Altre Parole: la trasmissione conquista il 5% di Share che passa al 3,6% nella seconda e ultima parte di programma, dal titolo In Altre Parole…Ancora.

Tv8, il canale in chiaro di Sky, non rinuncia a 4Ristoranti con Alessandro Borghese arrivando all’1,6% di Share. Il Nove ritrova la coppia Scanzi-Sommi con Accordi&Disaccordi, sodalizio che frutta il 2,8% di Share per la Warner Bros Discovery. Si ferma al 2%, invece, Amici per la Morte sul Canale 20. El Lodo su Rai4 arriva all’1,7% di Share.

Scotti e De Martino separati da mezzo punto

Il Fuggitivo, su Iris, raggiunge il 2,7% di Share. Ultimo, ma non per importanza, Ibiza su RaiMovie con l’1,1% di Share. Il preserale generalista italiano è animato dalla sfida che vede contrapporsi La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi: Scotti arriva al 24% di Share, mentre De Martino si ferma al 23,4%. La differenza fra i due programmi è soltanto di mezzo punto.

Una vera e propria disputa del piccolo schermo, che ormai va avanti da mesi, dove l’esito finale non è scontato. I confini tra i due format, fino a qualche tempo fa, sembravano essere netti. Viale Mazzini, invece, ha finito per avvicinarsi ulteriormente a Cologno Monzese che ora sente la pressione della concorrenza su un terreno familiare. Quella che aveva l’aspetto della comfort zone, per Pier Silvio Berlusconi e soci, potrebbe tornare a essere un campo minato. Stavolta, il duello televisivo, però, vede due cavalli di razza pronti a dare il meglio.