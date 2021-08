Lo scorso 9 agosto, come ricordiamo, è stato lanciato DAZN Channel, il canale di backup di DAZN, disponibile sul 409 del digitale terrestre, accessibile in caso di disservizi con lo streaming e per gli abbonati DAZN che vivono nelle cosiddette zone bianche, non raggiunte dalla fibra.

Per quanto riguarda quest’ultima categoria, la notizia è che è in vendita, al prezzo di 139.99 euro, il DAZN Tv Box, il decoder backup DTT destinato proprio agli abbonati che non hanno accesso ad internet a banda ultra-larga.

Ciò significa che la vendita del DAZN Tv Box è destinata esclusivamente agli abbonati senza fibra. Chi è interessato all’acquisto dovrà dimostrare di abitare in una zona nella quale non è presente la connessione in fibra ottica (FTTC e FTTH), inserendo il proprio indirizzo, durante le fasi dell’acquisto, sul sito di DiGiQuest. Se il controllo darà esito positivo, si potrà procedere con l’acquisto.

Per quanto riguarda i semplici disservizi, quindi, resta ancora un interrogativo su come DAZN fronteggerà il problema per coloro che non sono in possesso del TimVision Box che, com’è già noto, reindirizzerà automaticamente lo spettatore al canale 409 in caso di disservizio (la decisione di rendere disponibile DAZN Tv Box solo a chi non ha la fibra può essere interpretata anche come un modo per non creare concorrenza interna tra DAZN e Tim).

Il DAZN TV Box permetterà agli abbonati senza fibra ottica di vedere le principali partite di Serie A, in onda sulla piattaforma DAZN, e altri contenuti sul precitato canale 409. In caso di partite in onda in contemporanea, la scelta del match sarà a discrezione di DAZN. Le tre partite, in co-esclusiva con Sky, inoltre, non saranno disponibili.

In caso di connessione internet insufficiente, quindi, il decoder di DAZN indirizzerà automaticamente l’abbonato al canale 409, dopo che avrà fatto login nell’app DAZN presente nel decoder. Il decoder funziona tramite connessione internet (anche con la rete mobile) e con l’antenna digitale terrestre.

Il DAZN TV Box, inoltre, renderà qualsiasi TV compatibile con il nuovo standard DVB-T2.