DAZN, arriva il regalo di Natale solo per alcuni clienti: quando scade la funzione abilitata gratis

Il Natale si avvicina e DAZN ha pensato di coccolare alcuni clienti a cui ha deciso di regalare un fine anno davvero speciale. La piattaforma che permette agli italiani di seguire le partite di serie A ha deciso di attivare una funzione che una parte dei propri abbonati potrà sfruttare in modo totalmente gratuito. Si tratta di un regalo che, però, è a tempo determinato. La funzione che è molto apprezzata dagli abbonati DAZN, infatti, potrà essere utilizzata senza pagare un prezzo extra solo entro una determinata data.

Non si tratta di un’estensione generale ma riservata solo a determinati clienti. Un regalo che gli abbonati più fortunati hanno ricevuto tramite una comunicazione della famosa piattaforma di streaming che ha inviato ai clienti prescelti una comunicazione personalizzata.

Il regalo di Natale di DAZN che piace a tutti

Mentre i tifosi di calcio si chiedono se, in futuro, potranno continuare a seguire la serie A su DAZN, la famosa piattaforma di streaming, tramite una comunicazione personalizzata, ha attivato una funzione senza alcun prezzo aggiuntivo che consente di seguire gli eventi sportivi in contemporanea tramite due diversi dispositivi anche se connessi a due reti internet differenti.

Chi ha ricevuto questo, speciale regalo di Natale da DAZN, potrà continuare ad utilizzare la piattaforma tramite due, diversi dispositivi ma con una libertà aggiuntiva. Grazie al regalo di Natale, un membro di famiglia potrà guardare gli eventi sportivi di DAZN su un dispositivo e un altro membro potrà guardare altri eventi utilizzando un altro dispositivo connesso a una rete mobile o a un Wi-Fi esterno.

Una funzione che diventa particolarmente utile da sfruttare durante le festività quando ci si sposta di più per raggiungere parenti e amici. Grazie al regalo di DAZN, la piattaforma potrà così essere utilizzata da due persone che condividono l’abbonamento anche se non si trovano nelle stesso posto e senza pagare alcun costo aggiuntivo.

Si tratta, tuttavia, di un regalo che non sarà eterno. Tale funzione potrà essere utilizzata dai fortunati abbonati solo entro il 31 dicembre 2025. Per sfruttare tale funzione, non sarà necessario attivare alcuna impostazione. Agli abbonati basterà accedere alla piattaforma con il proprio account e sfruttare la doppia visione.

Dal 1 gennaio 2026, tuttavia, tutti gli account che hanno ricevuto il regalo, torneranno alla conformazione iniziale prevista dal proprio piano tariffario. La visione attraverso due dispositivi sarà comunque consentita ma entrambi dovranno essere collegati alla stessa linea internet. Anche in questo caso, non bisognerà attivare alcuna impostazione perché il sistemerà passerà automaticamente al piano standard.