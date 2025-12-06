DAZN “ci abbandona”, partite di Serie A in streaming a rischio: l’ipotesi che preoccupa i tifosi

Il calcio continua ad essere lo sport più seguito in Italia e, attraverso DAZN, i tifosi delle varie squadre riescono a seguire la serie A che, tuttavia, il prossimo anno, potrebbe non essere più protagonista della piattaforma streaming. Con le varie partite di serie A che vengono raccontate ogni settimana, DAZN che ha rivoluzionato il modo di seguire in tv il calcio sta ottenendo un grandissimo successo sia in termini di ascolti che di abbonati.

Tuttavia, nella prossima stagione televisiva, i tifosi di serie A potrebbero ritrovarsi orfani di DAZN. Durante il Galà del calcio, infatti, è spuntata un’ipotesi che sta facendo tremare tutti gli appassionati di calcio e che, qualora dovesse essere confermata, porterebbe ad un divorzio clamoroso tra DAZN e la serie A.

DAZN, divorzio con la serie A? Cosa sta accadendo

Il divorzio tra DAZN e la serie A, ad oggi, rappresenta solo un’ipotesi e non una certezza. Ad esprimere preoccupazione per quello che potrebbe accadere, in termini di diritti televisivi nella prossima stagione, è stato Aurelio De Laurentiis che, nel corso del Galà del Calcio, intervistato da Fabio Caressa, ha espresso preoccupazione per le decisioni future di DAZN che potrebbe decidere di abbandonare la serie A esattamente come accaduto in Francia.

“A gennaio dovremo scegliere cosa fare per il prossimo anno. Se DAZN dovesse mollarci come ha fatto in Francia, saremmo tutti nei guai”. Queste le parole di Aurelio De Laurentiis che stanno scatenando la preoccupazione dei tifosi e che hanno anche imbarazzato Fabio Caressa che ha invitato il presidente del Napoli ad affrontare l’argomento in altre sedi.

Il messaggio di Aurelio De Laurentiis è arrivato a destinazione e, per evitare tensioni durante la serata, Fabio Caressa ha provato a smorzare: “Cerchiamo di non metterli in difficoltà, sono ospiti stasera e fanno un ottimo lavoro”. De Laurentiis, però, non è rimasto in silenzio: “Ottimo lavoro… finché non ci sono commentatori troppo filo-romanisti”. Durante il Galà del Calcio, inoltre, De Laurentiis ha anche parlato delle Nazionali e del peso che hanno sulle scelte dei club: “Se fossimo meno club, potremmo chiudere la Serie A prima e tutelare le società dalle pause dedicate alle selezioni”.

Dalle parole di Aurelio De Laurentiis, dunque, sembrerebbe che il futuro della serie A in tv sia seriamente in pericolo. Il presidente del Napoli ha lanciato un messaggio forte e chiaro agli addetti ai lavori chiamati a trovare un nuovo accordo affinché DAZN non abbandoni la serie A che resta un appuntamento fisso per milioni di persone.