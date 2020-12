David Ramsey è stato John Diggle e Spartan nella storica serie tv di The CW Arrow, durata otto stagioni e capostipite di un nuovo genere e tornerà a vestire i panni del personaggio in diversi episodi di altre serie tv del mondo DC. La serie ha infatti dato vita a un universo in continua espansione prodotto da Warner Bros e Berlanti Productions di Greg Berlanti con diversi eroi ed eroine al centro delle singole serie tv che spesso si riuniscono in veri e propri eventi crossover.

In Italia tranne rari casi (Black Lightning su Netflix) le serie di quello che era chiamato Arrowverse sono in onda sui canali Premium in prima visione per poi passare sui canali free e in streaming su Infinity.

Attualmente negli USA su The CW queste serie tv non sono in onda con le produzioni per lo più rallentate dal Covid-19, dal lockdown e dalla decisione della rete di aspettare il 2021 per riportarle in onda tra gennaio e febbraio. E le sorprese non mancheranno visto che l’obiettivo è mantenere unito l’ex Arrowverse rinominato ora CWverse o DC Universe vista l’assenza della serie capostipite.

Ramsey tornerà nella grande famiglia DC sia come regista di ben 5 episodi tra le diverse serie che come guest star di altrettanti episodi. Ramsey sarà ancora John Diggle in Superman & Lois (l’ultima nata tra le serie DC Universe), Supergirl, The Flash e Batwoman, inoltre sarà un personaggio misterioso in DC’s Legends of Tomorrow.

Attenzione Spoiler

Il finale di Arrow è andato in onda da tempo anche in Italia ma in ogni caso vi avvertiamo che quello che segue potrebbe essere uno spoiler se ancora non l’aveste visto. Infatti nel finale di Arrow John Diggle (Ramsey) si trasferisce a Metropolis dopo aver trovato un anello di smeraldo che probabilmente contiene il potere di Green Lantern, seguendo la mitologia dei fumetti DC Comics. Un aspetto che ha fatto subito pensare che Diggle potesse diventare Lanterna Verde – Green Lantern. E chissà se non sarà davvero così anche se una serie tv di Green Lantern è in produzione per HBO Max sempre dallo stesso gruppo di lavoro DC/Warner/Berlanti.

Ramsey ha commentato il suo ritorno sottolineando tutto il suo entusiasmo di continuare a far parte di un universo che ha segnato la storia della tv.