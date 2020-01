The CW ordina Superman & Lois e il reboot di Walker, Texas Ranger con Jared Padalecki

Di Riccardo Cristilli mercoledì 15 gennaio 2020

The CW ordina le prime due serie tv per la nuova stagione televisiva e sono due classici del passato

The CW si porta decisamente avanti in vista della prossima stagione e ordina subito, senza passare per il periodo dello sviluppo dei pilot, due nuove serie tv, due titoli che fin da subito avevano suscitato interesse.

Le due nuove serie sono Superman and Lois, ennesimo prodotto dell'universo DC con Tyler Hoechlin e Elizabeth Tulloch che riprenderanno i ruoli già interpretati nei crossover dell'Arroweverse, e la seconda è Walker, reboot di Walker Texas Rangers con Jared Padalecki come protagonista.

I due ordini si affiancano ai rinnovi annunciati nei giorni scorsi dal canale in chiaro americano la cui proprietà è divisa tra CBS Studios e Warner Bros. The CW ha infatti rinnovato tutte le sue serie tv in onda: Batwoman e Nancy Drew ottengono una seconda stagione, Katy Keene ancor prima del debutto conquista altri episodi aggiuntivi; e poi torneranno nel 2020/21 All American con la terza stagione, Black Lightning con la quarta, Charmed con la terza, ci sarà la sesta di Legends of Tomorrow, la quarta di Dynasty, la settima di The Flash, la terza di In The Dark, Legacies e Roswell New Mexico, sarà la sesta per Supergirl e la quinta per Riverdale.

Sembra che la rete abbia deciso di spingersi così avanti per paura che un nuovo sciopero degli sceneggiatori possa bloccare la produzione. Infatti l'accordo collettivo del gruppo di autori cui si affidano principalmente i canali broadcaster, è in scadenza nei prossimi mesi e le trattative sembrerebbero in salita, anche se filtra ottimismo.

The CW così decide di prepararsi mettendo subito gli autori al lavoro sulle sceneggiature. Sia Superman and Lois che Walker erano ancora nelle fasi iniziali di sviluppo del pilot e naturalmente ora si inizierà a ragionare per uno sviluppo più ampio, sul lungo periodo. I due ordini mantengono l'equilibrio tra produzioni Warner Bros e CBS Studios, necessario per il canale. Sembra che questo ordine non fermerà The CW ancora decisa a sviluppare almeno altri 4 pilot e con lo spinoff di Arrow sempre possibile, ma che sarà valutato dopo aver visto tutto il materiale a disposizione.

Superman and Lois riporterà in tv le avventure di uno degli eroi più famosi, ma anche la sua vita da marito, padre e giornalista con la coppia alle prese con le difficoltà di essere genitori che lavorano oggi. Il progetto è ovviamente prodotto da Greg Berlanti.

Walker è una ri-edizione moderna del classico con protagonista Chuck Norris. Padalecki, che resterà così in The CW dopo Una Mamma per amica e i 15 anni di Supernatural, sarà Cordell Walker, vedovo e padre di due figli, che torna a Austin (Texas) dopo esser stato sotto copertura per due anni, solo per scoprire che la vita a casa può anche essere più complicata di quella sul campo. Dovrà trovare un modo per creare un rapporto con i figli, provare a relazionarsi con la sua partner, una delle prime donne Texas Rangers, mentre aumentano i dubbi sulla morte della moglie.