Oggi, lunedì 4 aprile 2022, verranno annunciate ufficialmente le candidature riguardanti la 67esima edizione dei David di Donatello, il più importante premio cinematografico italiano, assegnato dall’Ente David di Donatello dell’Accademia del Cinema Italiano.

La cerimonia di consegna delle statuette, invece, andrà in onda martedì 3 maggio 2022, in prima serata su Rai 1, e sarà condotta da Carlo Conti, con la partecipazione di Drusilla Foer.

Carlo Conti condurrà la cerimonia per la settima volta (quinta edizione consecutiva); Drusilla Foer, invece, tornerà in tv dopo il successo ottenuto alla 72esima edizione del Festival di Sanremo, durante la quale è stata una delle co-conduttrici scelte da Amadeus per il suo terzo Festival.

I David di Donatello 2022 andranno in onda dagli studi di Cinecittà, in Roma.

Per quanto riguarda l’edizione dell’anno scorso, invece, il premio per il Miglior Film è stato vinto da Volevo Nascondermi di Giorgio Diritti, quest’ultimo, premiato anche per la Miglior Regia. Gli attori premiati, invece, sono stati Elio Germano (Volevo Nascondermi), Sophia Loren (La vita davanti a sé), Fabrizio Bentivoglio e Matilda De Angelis (entrambi per L’incredibile storia dell’Isola delle Rose). Da ricordare, il premio postumo assegnato a Mattia Torre, per la Miglior Sceneggiatura Originale per il film Figli, e l’emozionante discorso di ringraziamento della figlia Emma.

David di Donatello 2022: la conferenza stampa in diretta

Durante la conferenza stampa, interverranno Stefano Coletta, direttore di Rai 1, Piera Detassis, presidente e direttrice artistica Accademia del Cinema Italiano Premi David di Donatello, Nicola Maccanico, amministratore delegato Istituto Luce-Cinecittà, Drusilla Foer, Carlo Conti e Giovanni Anversa, vice-direttore Prime Time.

TvBlog seguirà la conferenza stampa in tempo reale a partire dalle ore 12.