Tra i momenti più emozionanti della 66esima edizione dei David di Donatello, andata in onda ieri sera su Rai 1, e, sicuramente, tra i momenti televisivi più toccanti degli ultimi anni, è da ricordare assolutamente il discorso di Emma Torre, la figlia di 12 anni di Mattia Torre, che ha ritirato il premio che suo padre, regista e sceneggiatore scomparso nel 2019, tra i creatori della serie Boris (insieme a Luca Vendruscolo e Giacomo Ciarrapico), ha vinto per il film Figli, nella categoria Miglior Sceneggiatura Originale.

Accompagnata sul palco dalla madre Francesca Rocca, Emma Torre ha commosso tutti con il seguente discorso:

Volevo fare i complimenti a mio padre che è riuscito a vincere questo premio anche se non c’è più. Volevo dedicare questo premio a tutte le persone che mi sono state vicine… Dedico questo premio al mio fratellino Nico che mi fa ammazzare dalle risate e alla mia mamma che non si arrende mai. Figli parla di famiglie sole e di bambini che nascono, per questo ringrazio le ostetriche che ogni giorno si impegnano per far nascere i bambini e i medici e gli infermieri che ogni giorno si impegnano per non far volare via le persone. Bravo papà.