Dati Auditel del 24 settembre 2025: Montalbano vince ancora, Io Canto Family resta indietro. C’era una volta il West anima Raidue

Mediaset ha fatto il possibile, ma battere la corazzata Rai con il doppio appuntamento di Montalbano risulta ancora proibitivo. Anche per una veterana del piccolo schermo come Michelle Hunziker, che torna con Io Canto Family. Il risultato è una nuova cartolina da Vigata che porta con sè il 16,7% di Share. Mentre Canale 5 deve accontentarsi del 15,8%.

Niente da fare, dunque, per Cologno Monzese che cercherà di aggiustare il tiro nelle prossime serate. Tornando all’attualità, su Italia Uno la partita di Coppa Italia fra Como e Sassuolo conquista il 5% di Share tenendo incollati al video 930.000 spettatori. Balzo in avanti per Federica Sciarelli, che torna con “Chi L’ha Visto?” – uno dei programmi più longevi della Rai – per accattivare uno stuolo di fedelissimi che la attende come una boccata d’ossigeno per far luce sui recenti casi di cronaca nera e non solo. Premessa che vale 1.447.000 spettatori, cioè il 9,7% di Share.

Montalbano salva la Rai, Mediaset beffata. Il ricordo di Claudia Cardinale fa la differenza sul Due

Rete 4, invece, si affida nuovamente a Tommaso Labate. Uno specchio tra informazione e politica per mezzo di analisi, approfondimenti e interviste. Il suo Realpolitik funziona anche per via di una scelta precisa che esula dal resto dei talk politici. Quella di non mettere in contrapposizione i vari interlocutori: la televisione non urlata, ma ragionata, a modo suo vince. Garantendo a Mediaset, sulla quarta rete, un tesoretto di 453.000 persone. Il 3,6% di Share si dimostra essere il miglior viatico possibile, considerando una trasmissione all’esordio.

Lezioni di Mafie, su La7, invece arriva al 5,5% di Share: Cairo conquista quasi 100.000 spettatori con questo nuovo format. TV8 ripropone il film “Mia moglie per finta” che garantisce il 3,1% di Share. Usato sicuro che non delude mai. Un po’ com’è successo a Raidue che, nella serata di ieri, sceglie di ritrasmettere un grande classico come “C’era una volta il West” per ricordare Claudia Cardinale. L’attrice, icona del cinema italiano e internazionale, è scomparsa recentemente all’età di 87 anni. Il cordoglio e l’ammirazione del pubblico hanno portato al secondo canale della Rai quasi 833.000 spettatori per il 5,8% di Share.

Comedy Match usato sicuro per la Warner Bros

La Nove, invece, punta su Comedy Match: la replica dell’ormai noto show comico garantisce alla Warner Bros un ascolto pari al 2,2%. Quel che resta delle percentuali, rispetto al palinsesto della generalista, se lo dividono equamente il Canale 20, Rai4, Iris, RaiMovie e RaiPremium. Rispettivamente hanno puntato su Final Score, Barbarian, Shutter Island, K-Pax – Da un altro mondo e Mina Settembre 2. Decisiva sarà la serata di giovedì, in cui Mediaset ha cambiato il palinsesto per cercare di insidiare la nuova serie Rai “La ricetta della felicità”. In anteprima esclusiva su RaiPlay.