Rai e Mediaset tornano a sfidarsi per conquistare il palinsesto. La “tregua” degli anni scorsi è un lontano ricordo: cosa è cambiato.

Rai e Mediaset, la pax interna è finita: le sfide nel palinsesto italiano a colpi di fiction e non solo

Si è capito da quest’estate, quando Gerry Scotti ha preso possesso dell’access prime time come ai tempi di Passaparola, che non sarebbe stata una stagione televisiva come le altre. Forse perchè ci si è resi conto, sia a Viale Mazzini che a Cologno Monzese, quanto le alternative non spostino eccessivamente gli equilibri.

Tradotto: chi sceglie lo streaming, con le alternative Amazon, Netflix e persino Disney +, lo fa momentaneamente. Poi torna sempre sulla generalista. La quale si adegua al futuro che incombe, infatti le app sulla televisione impazzano e soprattutto sono gratuite, con i programmi più amati (comprese le fiction) da recuperare in qualsiasi momento.

Rai e Mediaset tornano a sfidarsi

Morale: il tubo catodico non è morto, è cambiato l’approccio, ma le schermaglie televisive sono più vive che mai per una lotta senza quartiere all’ultimo punto di Auditel. Chiedere, in tal senso, a Stefano De Martino che si è trovato a difendere la cintura di re del preserale dallo scorso anno senza essere preparato per l’avvento de La Ruota della Fortuna. In questo contesto, Piersilvio Berlusconi ha giocato d’anticipo mettendo il gioco allo stesso orario dei pacchi. Dunque Affari Tuoi si è trovato ad avere un concorrente diverso dall’ormai fiacca Striscia La Notizia.

Risultato: Affari Tuoi è passato dal 32% di Share al 21-22 in poco tempo. Complice anche la pausa estiva: De Martino si è fatto le vacanze, come tutta la Rai, passando il periodo trimestrale da giugno a settembre con repliche. Mentre Scotti macinava terreno con quello che prima era un esperimento e attualmente è diventato una certezza.

La Ruota della Fortuna rompe gli equilibri

Il gioco della ruota funziona come ai tempi di Mike Bongiorno, solo che Scotti gli dà quella modernità e freschezza (anche grazie all’apporto della giovane ma affidabile Samira Lui) in grado di conquistare anche il pubblico dei più giovani. La Rai si è accorta troppo tardi del tornado Scotti, al punto che – non potendo fare più nulla per arginarlo – ha richiamato prima De Martino dalle ferie.

Affari Tuoi, con lo studio nuovo e le regole nuove, è ricominciato i primi di settembre. Come l’anno scorso quando Viale Mazzini aveva il dovere di far abituare il pubblico al nuovo conduttore dopo anni di Sebastiani. La dottrina Amadeus è stata soppiantata con l’innesto De Martino, ma stavolta iniziare prima del previsto non è bastato. Mediaset aveva già conquistato il vuoto che la Rai aveva colpevolmente lasciato mentre gli italiani erano sotto l’ombrellone. Al mare, sì, ma con la televisione accesa. A guardare Scotti.

Scotti e De Martino, la sfida che non ti aspetti

Questa premessa ha dato poi il via a una serie di dichiarazioni al vetriolo da parte di Scotti e De Martino sul tipo di proposte offerte: tutta una serie di rimandi alle regole dei giochi, l’autenticità di essi e le formule (vere o presunte) per accattivare il favore del pubblico. Una mole di frecciatine reciproche: “La ruota è meglio dei pacchi”; “No, non è così, ci vuole rispetto!”. Le stoccate vicendevoli non sono mancate fin quando De Martino non ha deciso di sotterrare l’ascia di guerra in una recente intervista su TV, Sorrisi e Canzoni: “Io e Gerry siamo come due che hanno il negozio sulla stessa via, dobbiamo essere grati perchè quella strada è tornata a essere molto affollata” – ha detto il conduttore – ma conta, in special modo davanti alla tv, a quale porta si bussa.

Il clima teso, dunque, non è finito: si è solo plasmato su altri orizzonti. Raiuno non si accontenta del secondo posto, quindi cerca in tutti modi di tornare in vetta. Se non è possibile – per il momento – nel pre-serale (o access prime time che dir si voglia), occorre trovare un’alternativa valida. Allora ecco tornare in splendida forma le repliche del Commissario Montalbano, con il favore del centenario di Camilleri da festeggiare, che hanno affievolito la potenza di Mediaset.

Montalbano a gamba tesa

A Cologno Monzese le stanno provando tutte per tenere testa in questa battaglia del tubo catodico: arriva Buongiorno Mamma 3, che rosicchia qualche punto, ma non sorpassa Salvo Montalbano da Vigata. Quindi Io Canto Family viene invertito per evitare di schiantarsi, metaforicamente, contro la Coppa Italia sul canale 6. Va bene il fuoco amico, ma c’è un limite a tutto. L’unico slot possibile resta il giovedì: Mediaset ha scelto, per cercare di contenere le uscite dopo aver appreso della presenza di Montalbano anche al mercoledì, di schierare una maratona de La Notte nel Cuore. Obiettivo primario: colpire l’inizio della nuova serie Rai La Ricetta della Felicità.

Il patto di non belligeranza tra Rai e Mediaset non esiste più: l’unico fronte che conta è il proprio. Aspettiamoci, dunque, una stagione senza esclusione di colpi. Ecco perché Gerry Scotti, fra le altre cose, non ha rinnovato il rapporto con Tu Sì Que Vales. Al suo posto Paolo Bonolis. Piersilvio Berlusconi lo vuole in pianta stabile al timone de La Ruota della Fortuna: l’unica in grado di tenere testa e superare Affari Tuoi.

E Striscia La Notizia?

Almeno fino a novembre, quando dovrebbe – con questi risultati il condizionale resta d’obbligo – tornare Striscia La Notizia. In tutto questo: il concerto di Sal Da Vinci, programmato da tempo e spostato come una pedina ingombrante per rendere il palinsesto all’altezza delle nuove sfide con la Rai, che fine fa? Un danno collaterale a cui Piersilvio Berlusconi non vuole pensare. Il cantautore avrà il suo momento di gloria, ma non adesso. Nella lotta senza quartiere televisiva ogni momento è prezioso, per quella che continua a essere una disputa all’ultimo punto.