Il matrimonio di Damiano Carrara e di Chiara Maggenti è stato l’evento ‘mondano’ dell’estate 2022 per il gruppo Warner Bros. Discovery. Celebrate in un caldo pomeriggio di luglio a Lucca con tutto il corredo necessario – dall’abito bianco al cucciolo di famiglia vestito per l’occasione -, le nozze di Damiano e Chiara sono state di fatto un momento per ‘pochi’ intimi. Sicuramente amici, parenti e qualche volto noto, come Katia Follesa e il marito Angelo Pisani, hanno accompagnato gli sposi nel lungo giorno che è stato ripreso dalle telecamere ed è pronto per essere offerto al pubblico di Real Time.

Il canale 31 del DTT ha infatti preparato per i suoi telespettatori un posto in prima fila per “Il Matrimonio di Damiano e Chiara“, uno speciale tutto dedicato alle nozze del giudice di Bake Off Italia in onda alle 21.20 di venerdì 29 luglio in prima visione. Un vero e proprio ‘docureality’ realizzato seguendo i promessi sposi in tutte le fasi del loro giorno più bello, dai preparativi – scanditi sui social da un countdown quasi giornaliero che ha accompagnato i followers della coppia – fino alla fatidica data del 9 luglio.

Con Il matrimonio di Damiano e Chiara, Real Time riprende la sua tradizione del ‘wedding friday’: il venerdì è stato a lungo il giorno dedicato ai programmi sulle nozze, dai preparativi al grande giorno in tutte le sue salse. Ricordiamo i vari titoli con Enzo Miccio protagonista, da Wedding Planner ad Abito da sposa cercasi – Italia, passando anche per l’immarcescibile Il castello delle cerimonie, con le sue tante feste e le sue tante nozze da mille e una notte. Damiano Carrara sembra ‘ravvivare’ questa tradizione, creando quasi un link tra la tradizione nuziale del venerdì a quella, più recente, della pasticceria, dal momento che ormai da tempo il prime time del venerdì di Real Time è a base di Bake Off Italia. Del resto lui stesso ha disegnato e realizzato il gateau mariage, quindi non mancherà il momento tutorial da ‘tendone di Villa Crespi’.

A proposito di Bake Off Italia, la decima stagione debutterà ai primi di settembre con un nuovo giudice, Tommaso Foglia, accanto a Ernst Knam e Damiano Carrara. E seguirne le nozze sarà anche un modo per vedere presenti e assenti, commentare abiti e mises e fare pettegolezzi, come in qualsiasi matrimonio che si rispetti…