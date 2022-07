Bake Off Italia si ferma per le nozze di Damiano Carrara e Chiara Maggenti

Il pastry chef e giudice di Bake Off Italia Damiano Carrara ha sposato Chiara Maggenti sabato 9 luglio in quel di Lucca. Nozze attese e scandite da un lungo countdown social che sono arrivate al sì in uno splendido giorno di inizio luglio. A ‘raccontare’ qualcosa delle nozze ci hanno pensato gli sposi e alcuni loro invitati con gli scatti pubblicati sui vari profili social, anche del programma di Real Time che si è preso, immaginiamo, una pausa dalle registrazioni per permettere a Damiano di convolare a nozze – e godersi un po’ di luna di miele – e per dare la possibilità ai suoi amici e colleghi di partecipare alla cerimonia e alla festa.

Le nozze sono state celebrate nel primo pomeriggio nella basilica di San Frediano di Lucca e poi tutti in una splendida villa nei dintorni, da cui arrivano foto e stories dagli invitati. Tra le più attive sui social Katia Follesa, partner di Damiano in tante edizioni di Cake Star, altro format a base di dolci di Real Time.

In basso la foto ‘ufficiale’ usata dalla coppia per annunciare ai social l’avvenuta unione.

L’amica Katia Follesa ha puntato su qualcosa di più ‘tradizionale’, ovvero il bacio degli sposi.

Un altro scatto riprende gli sposi – e l’intero abito della sposa, giusto per dare un’occhiata – e la coppia di amici, ovvero Katia Follesa e il marito Angelo Pisani.

E a proposito di dolci, è stato lo stesso Damiano Carrara a disegnare e realizzare la torta nuziale, che ha chiuso la festa.

Ora qualche giorno di relax e di festeggiamenti: l’atelier Carrara, aperto lo scorso ottobre a Lucca e di cui Chiara è manager, riaprirà martedì 12 luglio: giusto il tempo di un weekend d’amore e poi tutti ai forni, reali e televisivi. L’appuntamento è per gli inizi di settembre con la decima edizione di Bake Off Italia. E agli sposi vanno i nostri migliori auguri!