New entry nella giuria di Bake Off Italia: il pastry chef Tommaso Foglia entra nel tendone del baking show di Real Time per giudicare le preparazioni dei concorrenti con il veterano Ernst Knam e la ‘giovane’ colonna Damiano Carrara. L’ingresso di Foglia con la decima edizione – al via alla fine di agosto sul canale 31 del DTT – serve (anche) ad alleggerire ulteriormente il carico di lavoro per Clelia d’Onofrio, che resta nel programma ma che non sarà più ‘attivamente’ in giuria: la sua presenza sarà limitata alle schede sulla storia dei dolci protagonisti delle diverse prove in cui è suddivisa la gara.

Con Tommaso Foglia la giuria di Bake Off Italia diventa esclusivamente maschile: una situazione finora mai sperimentata nella nostra versione, proprio perché nel corso delle diverse edizioni c’è sempre stato un tocco femminile nella giuria. Dalla davvero insostituibile Clelia d’Onofrio – con la sua classe e la sua eleganza nei modi e nel palato – all’ingresso fugace di Csaba dalla Zorza, la giuria ha sempre potuto contare sul gusto femminile. Ferma restando la padrona di casa, Benedetta Parodi, e la benedizione della d’Onofrio, il resto è tutto nelle mani di Knam, Carrara e Foglia. E il nuovo arrivato dovrà trovare una chiave narrativa utile per amalgamarsi con gli ingredienti di un prodotto che ha ormai una sua personalità nel novero delle versioni internazionali del format.

Ma chi è Tommaso Foglia, il nuovo giudice di Bake Off Italia?

Il suo nome non è noto al grande pubblico televisivo, ma lo è per gli addetti ai lavori: è stato infatti eletto da Gambero Rosso come Pastry Chef dell’anno 2022 ed è un nome di peso nel settore. Una ‘giovane’ certezza, visto che è del 1990 ed è nato a Nola, in provincia di Napoli. figlio di una famiglia di noti panettieri di Nola, Foglia è sempre stato considerato negli scorsi anni uno dei migliori pastry chef italiani e annovera tra le sue collaborazioni anche quella con il ristorante pluristellato Don Alfonso 1980 di Sant’Agata sui due Golfi.