Analisi Auditel della serata di sabato 18 maggio 2024

L’analisi Auditel e l’andamento degli ascolti minuto per minuto della serata di ieri

La sfida dei Tg delle ore 20 è vinta dalla curva blu del Tg1 che scorre fin verso la soglia del 26% di share, con la curva arancione del Tg5 che si ferma al 24% di share. Abbiamo poi la curva nera del Tg La7 che tocca il 9% di share. La curva rossa del Tg2 non va oltre il 6% di share.

Nel territorio dell’access time vediamo al comando la curva blu di Rai1 con il gioco a premi Affari tuoi, curva questa che scorre fra il 24 ed il 31% di share. Segue la curva arancione di Canale 5 con Striscia la notizia, curva questa che si posiziona fra il 15 ed il 20% di share. Seguono le curve di In altre parole e NCIS poco sopra la linea del 5% di share. Tutte le altre curve sono al di sotto di questa soglia.

Prime time con la curva arancione di Canale 5 al comando nel corridoio che va dal 25 al 30% di share con l’ultima puntata stagionale dello spettacolo musicale Amici prime time. Segue appoggiata sulla linea del 15% di share la curva blu della puntata collage stagionale de I migliori anni. Tutte le altre curve si posizionano nei pressi della linea del 5%, chi su, chi giù. Il picco in valori assoluti della serata è come di consueto per Affari tuoi alle ore 21:23 con 5.409.000 telespettatori ed il 31,14% di share, mentre il buon Amadeus annuncia che il pacco numero 14 della Calabria contiene il premio del valore di 10.000 euro.

Seconda serata con la curva arancione di Canale 5 che tocca il 46% di share nel finale dello spettacolo musicale Amici prime time e con la curva blu di Rai1 che scorre nei pressi della linea del 10% di share con il varietà Ciao maschio. Alla fine Amici prime time 2024 chiude con una media del 26,46% di share e 3.816.000 telespettatori, in calo di un punto rispetto alla media della stagione scorsa del prime time, che chiuse al 27,50% di share e 4.121.000 telespettatori.