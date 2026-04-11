Dalla Strada al Palco supera il GFVip, De Martino in versione speciale con Jovanotti e Morandi. I dati Auditel del 10 Aprile 2026

Dalla Strada al Palco Special comincia nel migliore dei modi su Raiuno. La trasmissione arriva al 21% di Share in una versione rinnovata mantenendo gli standard degli anni precedenti. Il pubblico non lascia una formula gradita e asseconda le aspettative di un titolo destinato a entrare – più di quanto non abbia già fatto in passato – nella consuetudine televisiva di molti. Qualche difficoltà in più sembra averla su Canale 5 il Grande Fratello Vip.

La trasmissione con Ilary Blasi alla conduzione si ferma al 17,2% di Share: i punti recuperati sono molti per il reality, ma ancora siamo lontani dalla zona di comfort rappresentata da un passato tutt’altro che remoto. L’ammiraglia di Mediaset, poi, nei prossimi giorni punterà su nuovi contenuti in attesa di riconsegnare la prima serata alla casa più spiata d’Italia. Rai2 punta su Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso. L’accoppiata garantisce il 4,3 e 5% di Share.

Dalla Strada al Palco batte il Grande Fratello Vip

Rai3 sceglie La Casa di Ninetta ottenendo il 3,9% di Share, mentre Rete4 ritrova il consueto appuntamento con Quarto Grado e arriva all’8,4% di Share. Italia Uno sceglie un classico dell’animazione tradotto in lungometraggio cinematografico: Aquaman e il regno perduto conquista il 6% di Share. La7 punta su Behind Enemy Lines – Dietro Le Linee Nemiche a causa dello sciopero dei giornalisti di rete che ha messo in stand-by Propaganda Live.

Il classico della cinematografia ottiene il 2,3% di Share. MasterChef raggiunge il 3,1% su Tv8, il canale in chiaro di Sky, mentre l’appuntamento con Fratelli di Crozza garantisce al Nove il 7,5% di Share. La satira è un’argomentazione sempre molto valida per la WBD che fa i conti con il gradimento esponenziale del pubblico. Sul Canale 20 Codice 999 arriva all’1,6% di Share. John Wick – Parabellum, su Rai4 si ferma all’1,5% di Share. In crescita Firefox – Volpe di Fuoco, su Iris, che si spinge fino al 2% di Share.

De Martino arruola Morandi e Jovanotti in access

RaiPremium, con Gloria – Il Ritorno, si fa bastare l’1% di Share. Nel preserale generalista italiano la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna si rinnova, ma in questo caso particolare De Martino allunga il passo su Gerry Scotti per la presenza di Jovanotti e Gianni Morandi ospiti d’onore. 27,5% di Share contro 22,8%.

Un divario netto per una puntata speciale, sulla rete ammiraglia di Raiuno, che ha permesso a Viale Mazzini di prendere il largo per una serata. I due format, tuttavia, continuano a darsi battaglia sugli stessi standard. A turno, ciascuno sfodera qualche asso nella manica. De Martino, nel venerdì sera televisivo, ne aveva due.