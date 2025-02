Con uno share del 18,33% (chiudendo poco dopo la mezzanotte) si va chiudendo positivamente questa prima serie su Rai1 di Dalla strada al palco. Il varietà che mette in pista gli artisti di strada tornato in onda e stavolta promosso sulla prima rete della televisione pubblica. Una promozione su Rai1 che ha visto l’ingresso nel cast del varietà prodotto con la collaborazione della Stand by me di Bianca Guaccero, fresca vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le stelle.

La Guaccero ha affiancato il decano di Dalla strada al palco, ovvero Nek, che aveva già condotto le prime edizioni di questo show su Rai2. Fra i protagonisti di questa ultima edizione ci sono stati anche i cosiddetti “passanti importanti“. Ovvero quelle celebrità chiamate ad impreziosire il programma. Fra di essi ricordiamo Albano, protagonista della puntata d’esordio di questo varietà su Rai1.

Domani sera dunque andrà in scena l’ultima puntata di questa edizione dello show condotto dall’inedita coppia formata da Nek e Bianca Guaccero. Chi saranno i passanti importanti della finale 2025? La risposta ve la da TvBlog. Saranno tre pezzi grossi del mondo dello spettacolo nostrano. Il primo è l’attore Luca Argentero, che abbiamo visto qualche giorno fa ormai consueto ospite di Maria De Filippi nel suo programma musicale di Canale 5 Amici.

Poi ecco un pezzo grosso davvero del mondo della comicità nazionale. Fra i componenti di un trio, anzi il Trio per antonomasia della comicità televisiva (e non solo televisiva) nazionale. Ci riferiamo a Massimo Lopez che insieme a Tullio Solenghi e all’indimenticabile Anna Marchesini, ha fatto parte di quel mitico Trio. Indimenticabile la fantastica ed ineguagliata parodia televisiva dei Promessi sposi. Andata in onda su Rai1 il mercoledì sera (quando c’era il mercoledì su Rai1) con oltre 10 milioni di telespettatori. Registrata presso gli studi Rai di via Verdi a Torino, andò in onda nello stesso periodo in cui fu trasmesso su Rai1 la domenica sera lo sceneggiato di Salvatore Nocita I promessi sposi.

Il terzo passante importante della finale di Dalla strada al palco sarà la conduttrice televisiva e radiofonica Ema Stockholma, attualmente impegnata nella conduzione insieme a Luca Barbarossa di Radio 2 Social Club. L’abbiamo vista anche nel telefilm Paramount Vita da Carlo, con Carlo Verdone.

Appuntamento dunque per la finale 2025 di Dalla strada al palco con Ema Stockholma, Luca Argentero e Massimo Lopez nelle vesti di passanti importanti. Il tutto condotto da Nek e Bianca Guaccero, venerdì 7 febbraio in prime time su Rai1 subito dopo il solito Affari tuoi.