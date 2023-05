Laura Calafiore è la vincitrice della seconda edizione di Dalla strada al palco, il talent show che ha portato su Rai 2 gli artisti di strada in prima serata. A vincere è stata la fast painter che si è conquista il pass per la finale partecipando all’ultima puntata prima della finale.

41 anni, di Roma, nel presentarsi nel corso della quinta puntata ha detto: “Il mio lato artistico nasce da me. Nella mia famiglia nessuno – diciamo – ha questa vena così creativa. Disegno senza verso da quando sono nata. Io partivo dalla cosa che mi colpiva e poi proseguivo. Il mio sogno era far diventare la mia passione un lavoro”.

I genitori, entrambi geografi e “con un paio di lauree a testa”, come specifica la ragazza nella clip di presentazione, desideravano per lei un futuro diverso. Laura Calafiore, infatti, decide di fare il liceo artistico. “Dopo il liceo, rispondo all’annuncio di un villaggio turistico, che cercava scenografi in Marocco” aveva proseguito nel suo racconto la fast painter.

La vita personale si intreccia con quella professionale per lei, che in questo villaggio in Marocco incontra Giuseppe, che diventerà il padre di sua figlia Aurora. “Mi ha portato fortuna Aurora perché da quel momento in poi mi sono sentita di dover fare di più e sempre meglio per lei” – ha spiegato Calafiore – “dopo dieci che faccio la fast painter in giro per l’Italia, penso che nella vita, se non ti butti, non ottieni niente. Bisogna avere coraggio: io sono ansiosa, ma coraggiosa”.

Il coraggio di Laura Calafiore, che con la sua arte esprime tutto quello che ha dentro, “la parte che non è visibile con gli occhi”, è stato ripagato dalla vittoria di Dalla strada al palco. A lei andrà ora la somma di dieci mila euro che potrà investire come meglio crede.