Dalla Strada al Palco è un talent show in onda su Rai 2, condotto da Nek. Dopo la prima edizione trasmessa la scorsa estate, il programma ritorna per una seconda stagione in onda nella primavera 2023 come anticipato da TvBlog un anno fa.

Dalla Strada al palco, il programma

Il programma è un talent show dedicato agli artisti di strada che avranno la possibilità di potersi esibire in tv sfruttando le loro doti in quella che per loro è una vetrina per farsi conoscere. Avranno la possibilità di raccontare le loro storie e la loro scelta di vita davanti ad un pubblico che decreterà gli artisti migliori insieme agli ospiti di ogni puntata.

Lo studio sarà ispirato alle atmosfere delle piazze italiane e ogni performance sarà accompagnata dalla band del Maestro Luca Chiaravalli.

Gli artisti di strada potranno essere cantanti, ballerini, musicisti, giocolieri e non solo.

Nella puntata finale, si esibiranno i finalisti che si contenderanno il premio e lo scettro di miglior artista di strada d’Italia.

Dalla strada al Palco, puntate

Le puntate della seconda stagione saranno 6. La finale dovrebbe andare in onda il 2 maggio prossimo.

Dalla strada al palco, prima puntata 28 marzo 2023

Nei panni dei cosiddetti “passanti importanti” saranno ospiti Andrea Delogu e Carlo Conti che affiancheranno il pubblico in studio nella scelta delle tre più belle performance tra i primi 13 partecipanti che si sfideranno :

Gli acrobati su pali oscillanti la Compagnia dei Folli; il pianista Davide Stramaglia, che da anni suona nell’affollata metropolitana di Londra; Giorgio Maria Laganà, Niccolò Nardelli e Giovanna Todisco, giocolieri; Isaac Miner, violinista; Joe Bless, vocalist e magazziniere nella vita; Martina Zaghi, cantante; Riccardo & Celine, duo voce e violino; la cantante lirica Naimana e il ventriloquo Daniele, Street Sharks, band; No Funny Stuff, jug band che suona con strumenti autocostruiti; Mauro Masi, sand artist.

I tre migliori artisti della serata andranno direttamente in finale per aggiudicarsi il premio di miglior artista di strada d’Italia.

Chi conduce Dalla Strada al Palco

Il conduttore di Dalla Strada al Palco è il cantautore e musicista Nek.

In qualità di conduttore, Nek ha preso parte ai programmi di Rai 1 Seat Music Awards – Viaggio nella musica, in onda nel 2020, e Seat Music Awards – Disco Estate, in onda nel 2021 e TIM Music Awards – Dalla radio al palco nel 2022.

Come giudice, invece, ha preso parte ai talent show Amici di Maria De Filippi e Standing Ovation.

Nel 2021, Nek ha anche condotto due puntate di Da noi… a ruota libera.

Dalla strada al Palco, produzione

Dalla Strada al Palco è un programma prodotto da Rai in collaborazione con Stand By Me, nato da un’idea di Carlo Conti, scritto da Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Giona Peduzzi, Maria Grazia Giacente, Simona Iannicelli. Prodotto da Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Stand by me, a cura di Daniela Di Mario e Tiziana Iemmo e – per Stand by me – di Francesco Sturlese. Produttore esecutivo Rai: Roberta Bellagamba. Produttore esecutivo Stand By Me: Claudia Santilio.

La regia è di Sergio Colabona.

Come partecipare?

I casting del programma sono stati lanciati qualche mese fa, perciò la produzione potrebbe non essere più in cerca di nuovi talenti da tenere in considerazione. Ad ogni modo, si può contattare la mail castingtalenti@standbyme.tv per avere informazioni.

Dove guardarlo?

Il programma va in onda su Rai 2 e in streaming sulla piattaforma Rai Play dove sarà possibile recuperare le puntate della trasmissione in qualsiasi momento, una volta andate in onda.