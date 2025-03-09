In studio anche Fabio Canino e Carlotta Fruttero

Da noi a ruota libera ospiti oggi, 9 marzo 2025: Paola Barale e Willie Peyote

Chi sono gli ospiti di oggi, domenica 9 marzo 2025, alle 17:20, di Da noi… A ruota libera? Il programma domenicale di Raiuno con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo e dell’attualità è giunto in questa stagione televisiva alla sesta edizione, sempre condotta da Francesca Fialdini.

Il programma è di Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli.

Da noi… A ruota libera, ospiti oggi 9 marzo 2025

Paola Barale, Willie Peyote e Fabio Canino

Protagonisti della puntata è Paola Barale, showgirl, conduttrice, tra i volti più amati della tv; Willie Peyote, reduce dal successo all’ultimo Festival di Sanremo con la sua “Grazie ma no grazie”, tra i quattro brani inediti del suo album “Sulla riva del fiume” e Fabio Canino, attore, scrittore, conduttore radiofonico e personaggio televisivo italiano.

Le relazioni disfunzionali

E poi Carlotta Fruttero, figlia del grande Carlo Fruttero, anche lei scrittrice e autrice del libro “Alice ancora non lo sa”, la storia di una donna manipolata e truffata dall’uomo che amava, e Ameya Canovi, psicologa con una lunga esperienza di sostegno a persone imprigionate in relazioni disfunzionali.

Da noi… A ruota libera, orario

Il programma va in onda la domenica dalle 17:20 alle 18:40.

Da noi… A ruota libera, conduttrice

Il programma è condotto fin dalla sua prima edizione da Francesca Fialdini, conduttrice anche di altri programmi, come Fame d’Amore e Le ragazze.

Da noi… A ruota libera è in diretta?

Sì, il programma va in onda in diretta dallo Studio 1 degli Studi televisivi Fabrizio Frizzi, a Roma.

Come vedere Da noi… A ruota libera?

Oltre che durante la messa in onda su Raiuno, è possibile vedere Da noi… A ruota libera in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale del programma.