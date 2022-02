Da noi a ruota libera confermato nella domenica pomeriggio di Rai1 (ascolti docet)

Si può discutere tanto, anzi tantissimo, ma c’è una cosa che dovrebbe mettere tutti d’accordo: i numeri. Sui numeri si basa questo post che parte da una notizia e cioè che è stato confermato anche nella prossima stagione televisiva Da noi a ruota libera, il programma che chiude il pomeriggio della domenica della prima rete della televisione pubblica. La trasmissione condotta da Francesca Fialdini ha l’ardire di confrontarsi con il programma a cui tiene di più Canale 5, ovvero Verissimo, ci tiene talmente tanto che ha convinto Maria De Filippi a lasciare il più consono spazio del sabato pomeriggio del suo Amici, per spostarsi la domenica, questo per fare da traino proprio a Silvia Toffanin e al suo Verissimo.

Da noi a ruota libera purtroppo non può giovare del pur ottimo traino che gli arriverebbe qualora andasse in onda a schiaffo dopo Domenica in, programma questo condotto e diretto da Mara Venier che riesce a tenere testa proprio ad Amici pur con mezzi meno importanti rispetto al varietà diretto e condotto da Maria De Filippi. Sappiamo infatti che dopo Domenica in e prima di Da noi a ruota libera va in onda una -poco utile- edizione flash del Tg1. Il programma poi va detto oggettivamente che va in onda contro programmi di lunga percorrenza su Rai3 come il Kilimangiaro. E particolare da non trascurare contro le partite di serie A delle 18 su Sky o Dazn e contro il Rosario di Tv2000 che fa punte del 4% di share pescando proprio nel pubblico over di Rai1.

Ma non è tutto, è parecchio interessante, sempre a proposito del fatto che la tv è fatta anche e sopratutto di numeri, andare a spulciare cosa c’era nello slot 17:20-18:45 nel pomeriggio del giorno di festa di Rai1 negli ultimi 7 anni. Partendo dalla stagione 2016-2017 quando c’era l’ultima edizione di Domenica in con Pippo Baudo e Chiara Francini la media fu del 12,2% di share e 1.867.000 telespettatori. Nella stagione successiva andò in onda il programma con Bebe Vio La vita è una figata che ottenne una media del 9% con 1.445.000 telespettatori, a cui fecero seguito alcuni film per la tv e la fiction E’ arrivata la felicità con una media dell’8,5% di share e 1.212.000 telespettatori.

Si passa poi alla stagione 2018-2019 con il programma con Cristina Parodi La prima volta che fece registrare nelle 29 puntate andate in onda una media del 12% di share e 1.860.000 telespettatori. Da noi a ruota libera nella sua prima serie ottenne nelle 32 puntate trasmesse una media del 13,9% di share e 2,364.000 telespettatori, saliti a 2,413.000 nella seconda edizione, con il medesimo share, mentre nelle prime 18 puntate di questa terza edizione la media risulta essere di 2.336.000 telespettatori, ma con uno share che sale al 14,6%.

Dunque solo numeri, che parlano chiaro rispetto alle motivazioni per cui Da noi a ruota libera ha avuto tre edizioni ed è confermato per una quarta a partire da settembre nelle domeniche pomeriggio di Rai1 subito dopo -abbiamo scritto subito dopo- la Domenica in diretta e condotta da Mara Venier, naturalmente pure lei confermata anzi confermatissima nei pomeriggi del giorno di festa della prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo.