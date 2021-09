In fondo all’articolo il resoconto della conferenza stampa, durante la quale il direttore di Rai1 ha confermato che “sto parlando con Alessandro Cattelan per la conduzione di Eurovision”.

Da grande, la conferenza stampa del nuovo programma di Rai1 con Alessandro Cattelan

Sta per iniziare la conferenza stampa di presentazione di Da Grande, il nuovo programma di Rai1 di e con Alessandro Cattelan, in onda dal Centro di Produzione Rai di Milano domenica 19 e 26 settembre in prima serata. TvBlog seguirà da remoto l’incontro con i giornalisti che si terrà nel capoluogo lombardo.

Previsti gli interventi di Alessandro Cattelan, del direttore di Rai1 Stefano Coletta, del suo vice Claudio Fasulo e di Gabriele Immirzi, CEO Fremantle Italia.

Il programma prevede che il conduttore, insieme a tanti volti del mondo dello spettacolo, rifletta su diversi temi della vita e dell’attualità, non senza leggerezza. Tra gli ospiti già annunciati ci sono Paolo Bonolis, Elodie, Luca Argentero, Il Volo, Antonella Clerici, Carlo Conti, Serena Rossi, Lillo e il campione olimpico Gianmarco Tamberi.

La regia è di Cristian Biondani.