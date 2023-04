Raidue attinge ancora una volta, per le sue prime serate primaverili, da un ciclo di film-tv statunitensi. Dopo il via con Crossword Mysteries (partito domenica 23 aprile), questa sera, mercoledì 26 aprile 2023, è la volta di Cuori e delitti. Il primo appuntamento, alle 21:20, è con “Fidanzamento con omicidio”. Curiosi? Proseguite nella lettura!

Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio, la trama

Angie Dove (Danica McKellar) ha un’agenzia di matchmaking, tramite cui riesce -sfruttando la sua empatia nei confronti degli altri- a creare numerose coppie. Così ha fatto anche con l’amico Aaron Scheller (Randy Thomas), proprietario della Scheller Development, che ha trovato l’amore in Emma Patterson (Helena Marie).

La sera della festa di fidanzamento, però, Emma viene uccisa, pugnalata a morte e cadendo dalle scale. Per Angie, figlia di un detective in pensione (Bruce Boxleitner), la tentazione di indagare è troppo forte ed inizia a stilare un’eventuale lista di sospetti.

Tra questi, figura Declan (James Raynard), figlio di Aaron con alcuni debiti di gioco; Piper (Pip Dwyer), co-proprietaria del salone di bellezza con Emma; Philip Price (Gianpaolo Venuta), dipendente di Aaron e Bo (Kevan Kase), ex fidanzato di Emma.

Il caso viene ovviamente seguito dalla Polizia e dal detective Kyle Cooper (Victor Webster), con cui l’indagine privata di Angie si intreccia, cercando così di raggiungere il prima possibile alla risoluzione dell’intricato mistero.

Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio, finale

Angie scopre che ad aver ucciso Emma è stata Rachel Turner (Tanya Clarke), direttrice operativa dell’azienda di Aaron, con cui aveva una relazione clandestina. L’intuizione di Angie è giunta dopo che la protagonista ha parlato con Maureen Warren (Alix Sideris), ex moglie di Aaron, che le ha raccontato dell’infedeltà dell’uomo.

Una volta incontrata Emma, Aaron voleva rompere con Rachel, scatenandone l’ira. La donna, così, prima ha pagato Bo affinché si mettesse di mezzo e facesse chiudere la loro storia, fallendo. Rachel, inoltre, è responsabile dell’appropriazione indebita di denaro dalla società di Aaron per 100.000 dollari, per cui era stato arrestato Philip, incastrato da Rachel.

Una volta capito tutto, Angie corre da Aaron dicendogli che è in pericolo, ma l’uomo la vuole mandare via. Proprio in quel momento giunge Rachel con tanto di pistola, pronta ad uccidere entrambi, ovviamente solo dopo aver svelato il suo piano. Angie riesce a far confessare tutto a Rachel ed a prendere tempo: a salvare i due è Kyle, che con altri agenti ferma Rachel e l’arresta.

Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio, il cast

Danica McKellar è Angie Dove, titolare di un’agenzia di matchmaking;

Victor Webster è Kyle Cooper, detective;

Bruce Boxleitner è il padre di Angie, detective in pensione;

Cory Lee è Paige;

Andrew Dunbar è l’agente Smith.

Cuori e delitti, i film-tv

Il film-tv fa parte della serie Cuori e delitti, in onda negli Stati Uniti su Hallmark Channel con il titolo “Matchmaker Mysteries”. Ad oggi sono stati realizzati tre film-tv, in onda tra il 2019 ed il 2021. Protagonisti sono Danica McKellar (Angie) e Victor Webster (Kyle), quest’ultimo visto anche in Continuum e Motherland: Fort Salem. Da citare anche la presenza di Bruce Boxleitner, in passato nel cast di Babylon 5.

Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Cuori e delitti: Fidanzamento con omicidio su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.