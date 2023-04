Un nuovo ciclo di film-tv gialli debutta su Raidue: da questa sera, domenica 23 aprile 2023, alle 21:00, va in onda Crossword Mysteries, serie di racconti con protagonista un’editor di cruciverba ed un investigatore, alle prese con alcuni casi che vedranno in qualche modo il mondo dei rompicapi protagonisti. Si inizia con “Un cruciverba da morire”: se volete saperne di più, non serve scervellarsi troppo, basta che continuiate a leggere!

Un cruciverba da morire, la trama

Tess Harper (Lacey Chabert) è l’editorialista della rubrica di cruciverba del quotidiano The New York Sentinel. La sua giornata passa tra la costruzione dei cruciverba del giorno e cercare di evitare i numerosi passanti che, sapendo la sua professione, cercando di strapparle qualche indizio sui rompicapi che crea.

Un giorno, mentre il suo mentore Pierre (Victor A. Young) le ricorda del torneo di cruciverba indetto dal giornale che si terrà a breve, scopre dell’omicidio di Alan Nightingale (Ian Matheson), proprietario di una galleria d’arte nonché amico della zia di Tess, Candace (Barbara Niven). Sul caso indaga il detective Logan O’Connor (Brennan Elliott).

Complice la conoscenza in comune con il giornalista Harris (Zach Smadu), Tess e Logan si incontrano: la prima impressione, manco a farlo apposta, non è delle migliori. Mentre Logan cerca prove sull’omicidio, Tess scopre che la vittima aveva con sé un cruciverba incompiuto, il cui autore si firma sotto falso nome.

La cosa incuriosisce Tess, secondo cui ogni autore di cruciverba ha un proprio stile, quasi un’impronta digitale. Nel corso delle indagini di Logan, la protagonista inizia a teorizzare che i cruciverba di quello che viene definito il Fantasma potrebbero contenere delle chiavi per alcuni furti da compiere su commissione.

Un cruciverba da morire, finale

-Attenzione: spoiler-

In effetti, è così: la polizia riesce a fermare Carmichael (Jonathan Langdon), addetto alla sicurezza del museo della vittima, nonché autore di alcuni furti: per sapere dove e cosa rubare, doveva risolvere uno specifico cruciverba, costruito dal Fantasma, di cui non sa l’identità.

I nodi, dopo vari sospetti, vengono al pettine durante la serata del torneo di cruciverba, in cui Tess per caso trova in una custodia dei bossoli di proiettile, gli stessi rimossi dalla scena del crimine (dove, su tre colpi sparati, ne era stato trovato solo uno). La custodia appartiene a Pierre, il mentore di Tess, ma anche fratello della vittima e il Fantasma.

Pierre cerca di disfarsi di Tess portandola sul tetto dell’edificio in cui si sta svolgendo il torneo. Ma, come in tutti i film-tv che si rispettano, Logan riesce ad arrivare in tempo, salvando la protagonista ed arrestando il colpevole. Tra Tess e Logan sembra non ci sia più bisogno di incontrarsi, ma i due si lanciano qualche sguardo che lascia intendere altro…

Crossword Mysteries, la serie

Come detto, Un cruciverba da morire fa parte del ciclo Crossword Mysteries, nato nel 2019 ed in onda su Hallmark Channel. I film-tv, realizzati in collaborazione con Will Shortz, creatore di cruciverba per il The New York Times, fino ad oggi andati in onda sono cinque (l’ultimo è del 2022) ed hanno tutti come protagonisti Lacey Chabert e Brennan Elliott (quest’ultimo visto in UnReal), che avevano già lavorato insieme in passato in altri film-tv.

Un cruciverba da morire su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Raidue, è possibile vedere Un cruciverba da morire in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.