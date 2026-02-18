Home Ascolti TV Cuori 3 chiude in bellezza, cala Colpa dei Sensi. Ancora alto il pattinaggio artistico su Rai2. I dati Auditel del 17 febbraio 2026

Cuori 3 chiude in bellezza, cala Colpa dei Sensi. Ancora alto il pattinaggio artistico su Rai2. I dati Auditel del 17 febbraio 2026

Cuori 3 conclude la stagione in testa agli ascolti. Raiuno festeggia contro Canale 5 che fatica con Colpa dei Sensi, ma si prende l’access prime time con La Ruota della Fortuna. Affari Tuoi resta indietro di pochi decimi.

di Andrea Desideri
Cuori 3 chiude in bellezza, cala Colpa dei Sensi. Ancora alto il pattinaggio artistico su Rai2. I dati Auditel del 17 febbraio 2026
18 Febbraio 2026 10:53

Il finale di stagione di Cuori 3 colpisce dritto alla concorrenza. La differenza di punteggio rispetto alla chiusura di Colpa dei Sensi, la fiction diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, è pari a 4 punti. Un divario netto fra due titoli importanti: Cuori 3 si conferma rispetto agli standard degli anni scorsi. Colpa dei Sensi paga l’originalità del prodotto: la serie aveva cominciato bene in termini di ascolto. Chiude in calo poiché a sfidarlo c’è un avversario consolidato.

Mediaset, comunque, valuta l’idea di proseguire la storia con Garko e Safroncik protagonisti. La sfida finale si conclude 17,8% contro 13,8% di Share. Diverso scenario per quel che riguarda le reti cadette: Rai2 prosegue il proprio stato di grazie con le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026. Il pattinaggio artistico garantisce ancora l’11,6% di Share.

Cuori 3 chiude la stagione in vetta, Colpa dei Sensi fatica nel finale

Rai3 sceglie FarWest attestandosi al 3,8% di Share. Dalle parti di Cologno Monzese, invece, Rete4 ottiene il 4,1% di Share grazie a È Sempre Cartabianca. Il programma di Bianca Berlinguer può contare su un nutrito parterre di ospiti in grado di mescolare approfondimento e discussione sui temi centrali di attualità e politica.

Italia Uno ritrova Le Iene in versione Inside arrivando al 9,4% di Share, mentre DiMartedì conquista l’8,3% su La7. Floris doppia – di fatto – la concorrenza dell’ex collega di Rai3 per quanto riguarda il talk politico. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone The Idea of You arrivando all’1,4% di Share. Nove, con Cash or Trash – La notte dei tesori ottiene il 2,7% di Share. Il resto del palinsesto generalista in prima serata è equamente diviso tra Safe House – Nessuno è al sicuro, Colpo di Dadi, Dead for a Dollar e La terra promessa rispettivamente trasmessi su Canale 20, Rai4, Iris e RaiMovie.

Scotti torna in testa nel preserale

Il preserale italiano, invece, si anima nuovamente grazie alla sfida tra Gerry Scotti e Stefano De Martino: Affari Tuoi guadagna il 21,8% di Share, La Ruota della Fortuna tocca il 22%. Ormai i due format si contro sorpassano ogni sera: dopo la “supremazia” dei pacchi relativa ai giorni scorsi, la Ruota ritrova l’abbrivio e mette la testa fuori alla vetta degli ascolti per pochi decimi di differenza. Un confronto più vivo che mai, degno dei grandi duelli televisivi del passato.

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