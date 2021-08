Cucine da Incubo 2022 su Sky Uno, casting aperti

Cucine da Incubo ha aperto i casting per la nuova stagione, ma la sorpresa più grande è che andrà in onda su Sky Uno e non più su Nove. Antonino Cannavacciuolo, quindi, porta a Sky anche il suo programma più iconico, quello che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo, già amante del format grazie alla versione originale con Gordon Ramsay, ma che lo chef partenopeo ha saputo cucirsi addosso come pochi altri.

E così dopo lo stop del 2019, Cucine da Incubo torna in tv e lo fa su una nuova piattaforma, lasciando Discovery per Sky.

I casting sono ufficialmente aperti. Ora che i ristoranti hanno riaperto i battenti all’aperto e al chiuso – con e senza green pass – sono tornati anche i problemi per quei ristoratori che non riescono a riprendere clienti e servizio come un tempo o che sono stati messi in difficoltà dal Covid.

A invitare i ristoratori a iscriversi ai casting ci ha pensato direttamente Antonino Cannavacciuolo con una story su Instagram nella quale chiama a raccolta gli interessati a partecipare alla nuova stagione del programma. Una call to action per quanti abbiano voglia di mettersi in gioco e di riavviare la propria attività grazie ai consigli di chef Cannavacciuolo, capace di leggere le disfunzionalità nei rapporti familiari e professionali (sempre intrecciati nelle storie di Cucine da Incubo) e di dare le dritte giuste per migliorare il lavoro in cucina, dalla preparazione della linea all’impiattamento. La squadra della produzione, poi, si occupa del restyling del locale, mentre Cannavacciuolo riadatta i piatti forti del locale contaminandoli con i suoi cavalli di battaglia per offrire un menu rinnovato e agile, in linea con la nuova identità gastronomica ed estetica.

Come iscriversi ai casting di Cucine da Incubo 2022

Chi volesse candidarsi, e rispondere così alla Call To Action di Cannavacciuolo, può scrivere a [email protected] o telefonare al 3484758274. Si tratta di un primo contatto con la produzione per iniziare il processo di selezione che porterà alla nuova edizione.

Quando va in onda la nuova stagione di Cucine da Incubo?

Beh, non si sa ancora, ma considerato che le selezioni sono iniziate ad agosto e che ci vuole un po’ di tempo per scegliere i ristoranti e avviare le registrazioni è facile che si vada in onda nella Primavera 2022 su Sky Uno. Del resto le ultime puntate trasmesse sono le 5 della settima stagione, in onda tra marzo e aprile 2019.

Intanto per chef Cannavacciuolo sarà su Sky uno prima con la terza stagione di Antonino Chef Academy, dal 29 agosto, quindi con MasterChef Italia 11, al via a dicembre. Ma di Antonino non ne abbiamo mai abbastanza.