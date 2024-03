Nella terza stagione della serie antologica protagonista è Diego, che entra a far parte di una baby gang

Crush – La storia di Diego su Rai Gulp e RaiPlay: trama e cast della terza stagione della serie tv per ragazzi

La collana originale Crush, ideata da Simona Ercolani e rivolta ai più giovani, torna in tv con il terzo capitolo. Dopo Stella e Tamina, ora è la volta di Crush-La storia di Diego, una nuova stagione in onda su Rai Gulp a partire da giovedì 21 marzo 2024 alle 20:00 (e dal 18 marzo già disponibile in streaming su RaiPlay), che racconta il fenomeno delle baby gang, fornendo preziosi consigli a piccoli e grandi su come affrontare situazioni di pericolo. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

Crush-La storia di Diego, la trama

Crush -La storia di Diego, le foto della serie tv su Rai Gulp e RaiPlay Guarda le altre 21 fotografie → Protagonista della serie è Diego (Massimo Quagliata), un adolescente di 13 anni, che vive una vita apparentemente tranquilla con buoni voti a scuola, le partite al computer con l’amico Fabio (Filippo Riotta), le lezioni di oboe e un amore segreto per la bellissima Erika (Fiorella Pacelli).

L’arrivo di Leo (Edoardo Miulli), un nuovo compagno di classe con un’aura di fascino e sicurezza, cambia radicalmente la sua vita. Nonostante le differenze, Diego e Leo sviluppano un’amicizia intensa, ma complicata dalla presenza della baby gang di cui Leo è il leader, l’elemento più carismatico che gli altri amano seguire.

Diego si trova così diviso tra l’essere attratto dalla sicurezza e dalla popolarità di Leo e la disapprovazione delle azioni del gruppo. Questo coinvolgimento lo porta a compromettere i suoi rapporti familiari, scolastici e sentimentali. Solo quando la situazione degenera con un’aggressione a un compagno di scuola, Diego si rende conto dei pericoli e dei suoi errori, e decide di rompere con la gang.

Ma viene incolpato da Leo di essere l’unico responsabile dell’aggressione. Alla fine, con l’aiuto dei suoi veri amici, Sara (Vittoria Parente), Erika e Fabio, Diego riuscirà a scagionarsi e a denunciare la gang, ma dovrà anche assumersi la responsabilità delle sue azioni, confessando ai genitori e accettando una punizione.

Narrata con il linguaggio tipico dei teenagers, Crush – La Storia di Diego offre uno stimolo per riflettere e provare a comprendere le motivazioni che spingono molti giovani a ritrovarsi spesso inconsapevolmente all’interno di una gang, la quale il più delle volte risponde a un insieme di bisogni relazionali, sociali e psicologici che si manifestano normalmente nella vita di un adolescente come, ad esempio, il bisogno di crearsi un’identità, di sentirsi parte di un gruppo e di farsi riconoscere dagli altri membri, oppure la ricerca di protezione e sicurezza che a volte non si trovano nelle istituzioni, nella scuola o nella famiglia.

Pensata per un pubblico di giovanissimi, la serie tratta il fenomeno inserendolo all’interno di una narrazione che lascia ampio spazio anche ai temi dell’amicizia, dell’amore, della gioia e della fatica di crescere: ne emerge un ritratto a tutto tondo del variegato mondo degli adolescenti nel loro cammino verso l’età adulta.

Crush-La storia di Diego, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono dieci, di durata tra i venti e i venticinque minuti, in onda su Rai Gulp tutti i giorni dal 21 marzo, alle 20:00.

Crush-La storia di Diego, il cast

Massimo Quagliata è Diego, il protagonista;

il protagonista; Filippo Riotta è Fabio, amico di Diego;

amico di Diego; Fiorella Pacelli è Erika, amica di Diego di cui è segretamente innamorato;

amica di Diego di cui è segretamente innamorato; Edoardo Miulli è Leo, nuovo compagno di classe di Diego e leader di una baby gang;

nuovo compagno di classe di Diego e leader di una baby gang; Vittoria Parente è Sara, amica di Diego;

amica di Diego; Lorenzo Spadorcia è Michele, membro della baby gang.

Crush, la serie tv

La serie tv, nata nel 2022, sfrutta il doppio senso del termine inglese, che vuol dire “innamoramento”, ma anche “schiacciare”, per esplorare luci ed ombre della vita dei preadolescenti e raccontare una fase insieme delicata e travolgente, di fondamentale importanza nel percorso di crescita verso l’affermazione della propria identità e la conoscenza di sé stessi.

Nei primi due capitoli – Crush, La Storia di Stella e Crush, La Storia di Tamina – la serie ha trattato altri due temi rilevanti e di stretta attualità quali quello del sexting e del cyberbullismo, e dello sport come strumento di integrazione e crescita personale.

Crush – La storia di Diego è una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Kids. Il soggetto di serie è di Simona Ercolani, Angelo Pastore e Olimpia Sales. Le sceneggiature sono di Ivan Russo, Filippo Gentili, Serena Cervoni e Maria Scoglio. La regia è di Valentina Bertuzzi, le musiche di Filadelfo Castro. La serie è prodotta da Simona Ercolani, la produttrice esecutiva è Grazia Assenza. Le produttrici Rai sono Cecilia Quattrini e Annita Romanelli.

Crush- La storia di Diego su RaiPlay

Oltre che durante la messa in onda su Rai Gulp è possibile vedere Crush-La storia di Diego in streaming su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie tv.