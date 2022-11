Gli adolescenti ancora una volta protagonisti di una nuova serie tv prodotta dalla Stand By Me di Simona Ercolani, ormai specializzata verso il giovanissimo pubblico televisivo con storie che sappiano raccontare i loro sentimenti senza tralasciare i pericoli che potrebbero essere ad essi connessi: Crush-La storia di Stella è la nuova serie che s’immerge proprio in questo mondo, affrontando in particolare il tema del sexting e della condivisione digitale. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Crush-La storia di Stella, quando in onda?

La nuova serie tv va in onda da domenica 13 novembre 2022, tutti i giorni alle 19:10 (ma anche alle 14:10) su Rai Gulp. Da venerdì 11 novembre tutti gli episodi sono caricati online su RaiPlay.

Crush-La storia di Stella, la trama

(Anita Serafini) è una ragazza di tredici anni solare e determinata, con una famiglia separata ma affettuosa alle spalle e un gruppo di amici fidati, il timido Saverio (Jasper Cabal Gonzales) e la tecnologica Andrea (Matilde Sofia Fazio).

Come tanti suoi coetanei, Stella si divide tra la scuola e la sua passione sportiva, il judo, mentre coltiva il grande sogno di diventare una giornalista. Spronata da questo suo ambizioso obiettivo, si getta con entusiasmo nell’impresa di rimettere in piedi il vecchio giornalino d’istituto: insieme ai suoi amici e alla sua “crush”, Seba (Sebastian Gravina), si ripropone di modernizzarlo trasformandolo in un vlog con video reportage e interviste capaci di incrociare i gusti di ragazzi cresciuti con i social.

A rompere questo equilibrio, però, è proprio Seba, innamorato di lei ma molto superficiale, che manda un video privato, in cui Stella si mostra in intimo, al suo amico Francesco (Claudio De Angelis), il quale lo diffonde in rete mettendo la vita di Stella al centro di un ciclone di critiche e giudizi dal peso insopportabile. Stella cerca dentro di sé e nell’addestramento da judoka la forza per rialzare la testa e affrontare la più grande delle delusioni: essere stata tradita dalla persona a cui ha affidato i suoi giovani sentimenti.

Crush-La storia di Stella, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie sono dieci, ciascuno della durata di venticinque minuti circa. L’ultima puntata va in onda martedì 22 novembre.

Crush-La storia di Stella, il cast

Crush - La storia di Stella, le foto della serie tv su Rai Gulp Guarda le altre 11 fotografie → Come tutte le produzioni Stand By Me rivolte ai più giovani, anche il cast di Crush-La storia di Stella è composta da attori ed attrici spesso al loro esordio, o comunque poco noti al grande pubblico. Al loro fianco, anche alcuni interpreti adulti; presente come guest-star la youtuber e influencer Eleonora Olivieri nel ruolo di sé stessa.

Anita Serafini: Stella, la protagonista

Jasper Cabal Gonzales: Saverio, timido amico di Stella

Matilde Sofia Fazio: Andrea, amica di Stella esperta di tecnologia

Sebastian Gravina: Seba, cotta di Stella

Claudio De Angelis: Francesco, amico di Seba

Lavinia Fiori: Cate, la ribelle della scuola costretta dal Preside (Riccardo Vianello) a partecipare al progetto giornalistico di Stella

Lorenzo Battaglia: Filippo, fratello di Cate

Riccardo Vianello: il Preside della scuola

Valentina Chico: mamma di Stella

Luca Ribezzo: papà di Stella

Ettore Nigro: Giorgio, patrigno di Stella

Tommaso Serrau: Valerio, figlio di Giorgio e fratellastro di Stella

Crush-La storia di Stella, regista e sceneggiatori

La regia della serie è affidata a Valentina Bertuzzi; la sceneggiatura, invece, a Maria Scoglio, Filippo Gentili, Angelo Pastore e Serena Cervoni. La serie è prodotta da Stand By Me, in collaborazione con Rai Kids.

Crush, la serie antologica

Crush è stato ideato da Simona Ercolani come serie antologica: ogni stagione vuole sfruttare l’ambivalenza del termine inglese “crush”, che nello slang delle nuove generazioni vuol dire “cotta”, “innamoramento”, ma che letteralmente, non a caso, significa “schiacciare”, “frantumare”.

La collana, attraverso il linguaggio tipico delle serie kids & teen, riflette sui cambiamenti profondi provocati nei preadolescenti dalla prima vera tempesta emotiva, partendo dalla consapevolezza che l’amore è uno dei più potenti riti di passaggio e che, attraverso le sue bufere, si cresce.

Crush-La storia di Stella, streaming

È possibile vedere Crush-La storia di Stella, oltre che durante la messa in onda in tv, anche in streaming su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.