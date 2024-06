La Rainbow, lo studio di animazione fondato da Iginio Straffi, ha annunciato ufficialmente un reboot di Winx Club che sarà disponibile sulla Rai e su Netflix nel 2025.

Look inedito e un ritorno alle origini per la serie animata della Rainbow che ha debuttato in Italia precisamente vent’anni fa. La nuova serie, infatti, riprenderà la storia originale di Bloom, la teenager terrestre che scopre improvvisamente di essere una fata dai poteri straordinari, e delle sue amiche, con le quali formerà il Winx Club e intraprenderà un viaggio fatato nella Dimensione Magica, fondendo i temi principali della serie con uno stile contemporaneo e nuovi effetti speciali.

Dal 2004 in poi, la Rainbow ha prodotto 8 stagioni animate di Winx Club (co-prodotte con la Rai), 3 film per il cinema, 4 film per la tv, 2 serie animate co-prodotte con Netflix, 2 stagioni live action Netflix Original, Fate – The Winx Saga, e anche tanti eventi dal vivo in tutto il mondo.

Winx Club, la nuova serie: le dichiarazioni

Nelle dichiarazioni ufficiali, Iginio Straffi ha voluto sottolineare sia la collaborazione di lunga data con la Rai che la collaborazione con Netflix che distribuirà il reboot in tutto il mondo:

Le Winx stanno tornando più forti che mai e sono orgoglioso di collaborare ancora una volta con Rai, partner che ha creduto in Winx Club fin dagli albori. Sono entusiasta di poter lanciare il nuovo reboot in contemporanea nel mondo, grazie alla collaborazione con Netflix, partner ideale per arrivare al pubblico globale.

Di seguito, invece, trovate anche le dichiarazioni di Luca Milano, direttore di Rai Kids:

Il progetto della serie Winx Club fu presentato alla Rai da Iginio Straffi più di vent’anni fa e, da allora, siamo partner in questa straordinaria avventura. È una property che ha avuto un successo sorprendente e che continua ancora oggi a stupire per la presa sul giovane pubblico che si rinnova, per l’attaccamento che i bambini di allora, oggi giovani adulti e spesso genitori, mantengono per le protagoniste della serie, per il valore identitario delle canzoni e, soprattutto, per la capacità del concept originario di Straffi di svilupparsi in nuovi percorsi di racconto e nuovi mondi. È per questo che guardiamo con grandi aspettative all’attesissima nuova stagione di Winx Club, un grande evento nella nostra offerta del prossimo anno.