In occasione della Festa Internazionale della Musica, su Rai 3 va in onda Pierino e il Lupo, la celebre favola di Prokofiev rivisitata da Bono Vox.

Pierino e il Lupo è la celebra favola sinfonica composta da Sergei Prokofiev che, venerdì 21 giugno 2024, sarà proposta al pubblico dei giovanissimi in una nuova versione basata sulle illustrazioni di Bono Vox, cantante e fondatore degli U2.

L’opera, che andrà in onda in occasione della Festa Internazionale della Musica, sarà trasmessa da Rai 3, venerdì 21 giugno alle ore 15:25 (e in streaming su RaiPlay). Su Rai Gulp, invece, gli appuntamenti sono due: venerdì 21 giugno alle ore 17:30 e sabato 22 alle ore 22.

Il racconto è adattato da Sophie Headwood e Séamas O’Really. Lo speciale animato, prodotto da Blink Industries e Irish Hopice Fountation e distribuito dalla BBC, segue la classica storia di Pierino e il Lupo, rivisitata dal musicista e compositore Gavin Friday con The Friday-Seezer Ensemble che esegue la partitura di Prokofiev, riarrangiata da Maurice Seezer e dallo stesso Friday. Sui titoli di coda, inoltre, Bono Vox canta un brano dal titolo Nothing to be afraid of, scritto insieme a Gavin Friday, narratore nella versione originale inglese, e Michael Heffernan.

Il cortometraggio vede la fusione di animazione 2D tradizionale, disegnata a mano, e la tecnica della stop-motion. La trama vede protagonista un Pierino dodicenne, in lutto per la perdita della mamma e che ora è affidato alle cure del nonno: dopo aver sentito parlare di un lupo a piede libero, Pierino decide di inoltrarsi nel bosco per cercare di trovarlo per primo e affrontarlo. Nella sua impresa, Pierino incontra personaggi che lo aiuteranno nella sua ricerca e si scontra con i cacciatori che mirano alla ricompensa per la cattura del lupo.

Il riaddattamento di Bono Vox e Gavin Friday, quindi, tocca anche “il tema della perdita, del riscatto e della guarigione”, stando alle loro dichiarazioni ufficiali:

Il messaggio di consapevolezza, coraggio e resilienza che era al centro della sinfonia originale riecheggia costantemente nella nostra interpretazione. La nostra speranza è che questo Pierino e il lupo diventi un balsamo per tutti i bambini che devono affrontare una perdita, mettendoli in contatto con il meraviglioso mondo musicale di Prokofiev che li affascinerà.