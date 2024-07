SPIN: Breakdance, Olimpiadi, musica, mosse estreme da oggi su Rai Play e dal 19 su Rai Gulp

A pochi giorni dalla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, arriva Spin, serie composta di 20 episodi di circa mezz’ora disponibile su Rai Play a partire da oggi venerdì 5 luglio e in onda su Rai Gulp da venerdì 19 luglio, tutti i giorni, alle ore 18.45. Ma di cosa si tratta? Vediamo di raccontarvela un po’.

Spin, di cosa si tratta?

Emily (18 anni), una ragazza proveniente da un quartiere difficile e con una situazione familiare complicata, trova nella breakdance la sua unica valvola di sfogo: quando balla, tutte le preoccupazioni, i debiti lasciati dal padre, il crollo emotivo della madre, i problemi a scuola dei fratelli minori Sami e Daniela sembrano svanire. Si esibisce per strada insieme alla sua crew composta dal fidanzato Jonathan e dagli amici Shira e Benji, finché non le si presenta l’occasione di essere selezionata per allenarsi in un centro di preparazione olimpica per ottenere la qualificazione a Giochi di Parigi 2024.

I protagonisti e la sinossi di Spin

All’improvviso, Emily si trova così a dover conciliare gli allenamenti intensivi e le rivalità al training camp, i turni alla tavola calda e le visite dei servizi sociali, che vorrebbero allontanare da casa Sami e Daniella in seguito ad una ricaduta della madre. Nonostante le difficoltà, grazie alla sua forza di volontà e alla passione per la breakdance, con una mossa rischiosissima, Emily riesce a battere la rivale Lia e a conquistarsi un posto alle gare di qualificazione olimpica di Roma, insieme al talentuoso campione nazionale Adam. E mentre Jonathan si fa prendere dalla gelosia e Benji e Shira cercano di saldare un debito con un pericoloso criminale della zona, Emily si impegna per trasformarsi da ballerina di strada in atleta professionista. Proprio quando sta per raggiungere il suo sogno, però, i problemi a casa e la vita del quartiere da cui proviene rischiano di far andare in fumo tutto ciò per cui ha lottato.

La serie presentata al CONI

La serie si conclude a Roma, dove si svolgono le qualificazioni finali: il biglietto per Parigi è a un passo, ma gli ostacoli da superare sono tanti. Nella serie ci sono anche due breaker italiani, il romano Francesco Cerulli e la trevisana Francesca Carrain. Spin è stata presentata nella sede del CONI, alla presenza di Laura Lunetta, Presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva e Sport Musicali, Luca Milano direttore di Rai Kids

e Caterina Vacchi CEO e Produttore Esecutivo Good Karma.

Spin è prodotta dalla società italiana Good Karma, in coproduzione con Sklan&Ka, con la partecipazione di Rai Kids e HOT Bidur.