Cristiano Malgioglio verso il ritorno da concorrente del Grande Fratello Vip

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 5? La domanda appare più che lecita, a giudicare da quanto dichiarato da Alfonso Signorini durante Casa Chi, il format disponibile sui profili Instagram e Facebook @chimagazine.it: “Ho incontrato Cristiano Malgioglio a Roma. È venuto anche a casa mia. Abbiamo parlato a lungo. Credo che il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip porterebbe un buon umore sensato che in questo momento così delicato, servirebbe a tutti noi“. Ad anticipare le parole pronunciate dal conduttore del reality di Canale 5 è Gabriele Parpiglia sul sito Giornalettismo.

Cristiano Malgioglio è stato uno dei più apprezzati concorrenti del Grande Fratello Vip, prendendo parte alla seconda edizione. Malgioglio ha rivestito anche il ruolo di opinionista delle edizioni numero 14, 15 e 16. A proposito della possibilità che entri nella Casa del Grande Fratello Vip attualmente in corso, Signorini ha aggiunto:

Mancano alcuni dettagli, ma credo che alla fine Cristiano accetterà. Già immagino le gag o gli scontri tra lui e Patrizia De Blanck o Tommaso Zorzi se questi ultimi dovessero rimanere nel gioco. Sarebbe stupendo. Ne stiamo parlando da tempo, secondo me alla fine ce la faremo.

L’ingresso di Malgioglio certamente porterebbe scompiglio nel gioco di Canale 5 e andrebbe a colmare in questo senso le praticamente immediate esclusioni di Paolo Brosio (eliminato dal televoto) e di Stefano Bettarini (squalificato per bestemmia).